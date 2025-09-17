Одна людина загинула внаслідок удару по Херсону, - ОВА
16 вересня російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, загинула людина.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Травми, несумісні з життям, дістав 50-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль