Одна людина загинула внаслідок удару по Херсону, - ОВА

Вибух

16 вересня російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, загинула людина.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Травми, несумісні з життям, дістав 50-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

Читайте: Під час однієї з авіаційний атак РФ по Херсону було випущено декілька авіабомб – одна з них не здетонувала. ФОТОрепортаж

