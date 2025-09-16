Під час однієї з авіаційний атак РФ по Херсону було випущено декілька авіабомб – одна з них не здетонувала. ФОТОрепортаж

Під час однієї з авіаційний атак Росії по Херсону було випущено декілька авіабомб – одна з них не здетонувала. Сапери ДСНС разом із вибухотехніками поліції вилучили її й транспортували для подальшого знищення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Побачили підозрілий предмет — негайно телефонуйте за номером "101" та чекайте прибуття фахівців", - просять рятувальники українців.

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли з артилерії житлову забудову у Корабельному районі Херсона. Під ударом опинився багатоквартирний будинок. Внаслідок "прильоту" в оселях потрощено балкони та вибито шибки.







Також читайте: Ворог ударив із артилерії по Херсону: поранені працівники ОВА. ФОТО