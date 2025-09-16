РУС
Во время одной из авиационных атак РФ по Херсону было выпущено несколько авиабомб, одна из них не взорвалась. ФОТОрепортаж

Во время одной из авиационный атак России по Херсону было выпущено несколько авиабомб - одна из них не сдетонировала. Саперы ГСЧС вместе с взрывотехниками полиции изъяли ее и транспортировали для дальнейшего уничтожения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Увидели подозрительный предмет - немедленно звоните по номеру "101" и ждите прибытия специалистов", - просят спасатели украинцев.

Напомним, сегодня российские военные обстреляли из артиллерии жилую застройку в Корабельном районе Херсона. Под ударом оказался многоквартирный дом. Вследствие прилета в домах разбиты балконы и выбиты стекла.

авиабомба
авиабомба
авиабомба

