РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9844 посетителя онлайн
Новости
821 2

Враг нанес артиллерийский удар по Херсону: ранены сотрудники ОГА. ФОТО

В полдень 16 сентября 2025 года российские военные обстреляли из артиллерии Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, под вражеский удар попали двое работников Херсонской ОВА, которые находились в машине.

Также читайте: Сутки на Херсонщине: под ударами Херсонский и Бериславский районы, есть погибшие, среди раненых - полицейский и работники гуманитарной организации. ФОТОрепортаж

Обстрелянный автомобиль в Херсоне
Обстрелянный автомобиль в Херсоне
Обстрелянный автомобиль в Херсоне

"Мужчины, которым 27 и 39 лет, получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (29536) Херсон (3067) Херсонская область (5210) Херсонский район (582)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремлівський виродок не проживе і хвилини без свіжоі
крові українців !
Щоб ти здихав , су@ка , дуже довго
і в страшенних муках , кацапська незамна істота 😡
Вірю , що скоро наші прокльони для цієї мразі
матеріалізуються !!
показать весь комментарий
16.09.2025 13:46 Ответить
Та й фіг з ними, з тими держимордами з ОВА !!!
показать весь комментарий
16.09.2025 13:54 Ответить
 
 