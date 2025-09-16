Враг нанес артиллерийский удар по Херсону: ранены сотрудники ОГА. ФОТО
В полдень 16 сентября 2025 года российские военные обстреляли из артиллерии Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, под вражеский удар попали двое работников Херсонской ОВА, которые находились в машине.
"Мужчины, которым 27 и 39 лет, получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
крові українців !
Щоб ти здихав , су@ка , дуже довго
і в страшенних муках , кацапська незамна істота 😡
Вірю , що скоро наші прокльони для цієї мразі
матеріалізуються !!