Враг нанес артиллерийский удар по Херсону: ранены сотрудники ОГА. ФОТО

В полдень 16 сентября 2025 года российские военные обстреляли из артиллерии Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, под вражеский удар попали двое работников Херсонской ОВА, которые находились в машине.

Также читайте: Сутки на Херсонщине: под ударами Херсонский и Бериславский районы, есть погибшие, среди раненых - полицейский и работники гуманитарной организации. ФОТОрепортаж







"Мужчины, которым 27 и 39 лет, получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.