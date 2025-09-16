Сутки в Херсонской области: под ударами Херсонский и Бериславский районы, есть погибшие, среди раненых - полицейский и сотрудники гуманитарной организации. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Херсонщине в результате российских атак два человека погибли и шесть ранены, среди пострадавших - полицейский и двое работников международной гуманитарной организации.

Как отмечается, враг не прекращает обстрелов освобожденных населенных пунктов правобережья Днепра, в частности, Херсонского и Бериславского районов. За прошедшие сутки российская армия била по жилым кварталам из артиллерии, минометов и БпЛА.

"От атак противника страдали Херсон, Антоновка, Никольское, Белозерка, Дарьевка, Надиевка, Садовое, Томина Балка, Софиевка, Днепровское, Гончарное, Кизомыс, Берислав, Большая Александровка, Дудчаны, Червоный Маяк, Урожайное, Высокое, Михайловка, Крещеновка", - говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов повреждены два многоквартирных и 17 частных домов, учебное заведение, общежитие, служебный автомобиль полиции и четыре гражданских автомобиля, газопровод.

Из артиллерии российские военные обстреляли Никольское. Смертельные ранения получил 73-летний местный житель, который в момент атаки находился во дворе.

"Вечером на въезде в Дарьевку оккупанты атаковали с беспилотника автомобиль международной гуманитарной организации. В результате сброса взрывчатки пострадали двое работников общества. Тяжелые ранения получила 56-летняя женщина. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой, ранением глаза и ожогами лица. У 53-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и поражение шеи. Транспортное средство значительно повреждено", - отмечают правоохранители.









Днем в Белозерке военные РФ сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль. Погиб 48-летний водитель. По поселку россияне били и из артиллерии, повреждены четыре частных дома.

Позже противник ударил FPV-дроном по служебному автомобилю полиции. В результате взрыва 23-летний полицейский получил контузию и осколочное ранение руки. Транспортное средство повреждено.