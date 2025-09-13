Сутки на Херсонщине: под ударами Херсон, Антоновка и Кизомыс, повреждены дома и медучреждение. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки армия РФ нанесла очередные удары по населенным пунктам правобережной Херсонщины. Противник обстреливал населенные пункты из артиллерии, минометов, авиации и БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, враг целился по жилой застройке, медицинскому учреждению и работникам экстренных служб.

От вражеских атак страдали Херсон, Антоновка, Кизомыс, Приднепровское, Днепровское, Садовое, Станислав, Молодежное, Софиевка, Ромашково, Новодмитровка, Белозерка, Берислав, Бургунка, Золотая Балка, Высокое.

По данным правоохранителей, в результате действий российской армии повреждены шесть частных домов, медицинское учреждение, административное здание, минимаркет, магазин-офис, сотовая башня, два автобуса и шесть автомобилей.

Читайте: Россияне ударили по учебному заведению в Херсоне: ранен охранник. ВИДЕО

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне ударили по жилой застройке Херсона, за сутки ранили шесть человек в области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепровском из-за атаки российским FPV-дроном пострадала 79-летняя женщина. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица, туловища и конечностей.

Также отмечается, что ночью российский FPV-дрон ударил по жилому кварталу в центральной части Херсона. Пострадал 43-летний мужчина, он получил контузию, минно-взрывную и черепно-мозговую травмы. Получили повреждения минимаркет и магазин-офис. Когда днем на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции для фиксации последствий вражеской атаки, россияне целенаправленно ударили по правоохранителям дроном типа FPV. В результате взрыва 23-летняя полицейская получила минно-взрывную травму и контузию.

Дважды оккупанты атаковали FPV-дронами здание медицинского учреждения, которое повреждено. В результате сброса взрывчатки с беспилотника повреждены частный дом и автомобиль.

Кроме того, по данным Нацполиции, утром российские военные били из артиллерии по Корабельному району. Под удар попал 53-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями головы, туловища, рук и ног. Поврежден частный дом.