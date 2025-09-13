Доба на Херсонщині: під ударами Херсон, Антонівка та Кізомис, пошкоджено будинки і медзаклад. ФОТОрепортаж

За минулу добу армія РФ завдала чергових ударів по населених пунктах правобережної Херсонщини. Противник обстрілював населені пункти з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворог цілився по житловій забудові, медичному закладу та працівникам екстрених служб.

Від ворожих атак потерпали Херсон, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Дніпровське, Садове, Станіслав, Молодіжне, Софіївка, Ромашкове, Новодмитрівка, Білозерка, Берислав, Бургунка, Золота Балка, Високе.

За даними правоохоронців, внаслідок дій російської армії пошкоджено шість приватних будинків, медичний заклад, адміністративну будівлю, мінімаркет, магазин-офіс, стільникову вежу, два автобуси й шість автомобілів.

Фото: Нацполіція

У Дніпровському через атаку російським FPV-дроном постраждала 79-річна жінка. Її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, контузією, уламковими пораненнями обличчя, тулуба й кінцівок.

Також зазначається, що вночі російський FPV-дрон вдарив по житловому кварталу у центральній частині Херсона. Постраждав 43-річний чоловік, він дістав контузію, мінно-вибухову та черепно-мозкову травми. Зазнали пошкоджень мінімаркет та магазин-офіс. Коли вдень на місці події працювала слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції для фіксації наслідків ворожої атаки, росіяни цілеспрямовано вдарили по правоохоронцям дроном типу "FPV". Внаслідок вибуху 23-річна поліцейська отримала мінно-вибухову травму й контузію.

Двічі окупанти атакували FPV-дронами будівлю медичного закладу, яку пошкоджено. В результаті скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Окрім того, за даними Нацполіції, вранці російські військові били з артилерії по Корабельному району. Під удар потрапив 53-річний чоловік. Його ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, тулуба, рук та ніг. Пошкоджено приватний будинок.