Росіяни вдарили по закладу освіти в Херсоні: поранено охоронця. ВIДЕО

Сьогодні, 11 вересня, опівдні російські військові обстріляли з артилерії освітній заклад у центральній частині Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під ворожий удар потрапив 61-річний охоронець, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості. Він отримує необхідну меддопомогу.