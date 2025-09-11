УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11238 відвідувачів онлайн
Новини Відео Обстріли Херсона
369 1

Росіяни вдарили по закладу освіти в Херсоні: поранено охоронця. ВIДЕО

Сьогодні, 11 вересня, опівдні російські військові обстріляли з артилерії освітній заклад у центральній частині Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожого обстрілу поранено 5 людей на Херсонщині: окупанти гатили по 32 населених пунктах

Зазначається, що під ворожий удар потрапив 61-річний охоронець, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості. Він отримує необхідну меддопомогу.

Автор: 

обстріл (30823) Херсон (3610) Херсонська область (6196) Херсонський район (584)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завідуюча державного закладу освіти розмовляє на кацапському нарЬйечии...
показати весь коментар
11.09.2025 15:29 Відповісти
 
 