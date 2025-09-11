369 1
Росіяни вдарили по закладу освіти в Херсоні: поранено охоронця. ВIДЕО
Сьогодні, 11 вересня, опівдні російські військові обстріляли з артилерії освітній заклад у центральній частині Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під ворожий удар потрапив 61-річний охоронець, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості. Він отримує необхідну меддопомогу.
