Внаслідок ворожого обстрілу поранено 5 людей на Херсонщині: окупанти гатили по 32 населених пунктах
Противник продовжує завдавати ударів по прифронтовій цивільній інфраструктурі, - не припиняються обстріли в Херсонській області.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний гараж. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 32 населені пункти Херсонщини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль