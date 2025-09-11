Внаслідок ворожого обстрілу поранено 5 людей на Херсонщині: окупанти гатили по 32 населених пунктах

Противник продовжує завдавати ударів по прифронтовій цивільній інфраструктурі, - не припиняються обстріли в Херсонській області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний гараж. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 32 населені пункти Херсонщини.

Також читайте: Обстріл Білозерки на Херсонщині: поранено місцевого жителя