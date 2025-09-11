РУС
Новости обстрелы Херсонщины
В результате вражеского обстрела ранены 5 человек на Херсонщине: оккупанты обстреляли 32 населенных пункта

область,херсонская,херсонщина

Противник продолжает наносить удары по прифронтовой гражданской инфраструктуре, - не прекращаются обстрелы в Херсонской области.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, в результате вражеских ударов повреждена многоэтажка и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку и частный гараж. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 32 населенных пункта Херсонщины.

армия РФ (20502) обстрел (29486) Херсонская область (5200)
