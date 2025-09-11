В результате вражеского обстрела ранены 5 человек на Херсонщине: оккупанты обстреляли 32 населенных пункта
Противник продолжает наносить удары по прифронтовой гражданской инфраструктуре, - не прекращаются обстрелы в Херсонской области.
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, в результате вражеских ударов повреждена многоэтажка и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку и частный гараж. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
Под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 32 населенных пункта Херсонщины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль