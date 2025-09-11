Россияне ударили по учебному заведению в Херсоне: ранен охранник. ВИДЕО

Сегодня, 11 сентября, в полдень российские военные обстреляли из артиллерии образовательное учреждение в центральной части Херсона.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что под вражеский удар попал 61-летний охранник, который получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести. Он получает необходимую медпомощь.