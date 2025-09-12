Вночі росіяни вдарили по житловій забудові Херсону, за добу поранили шістьох осіб в області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 12 вересня російські війська обстріляли з артилерії Херсон, упродовж доби продовжували атаки на населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Херсону

Вночі російські військові обстріляли з артилерії середмістя Херсона.

Ворожий удар прийшовся по житловій забудові. Внаслідок пожежі знищено квартири та приміщення магазинів.

Літній херсонець опинився під завалами будинку. Дивом він не дістав поранень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по закладу освіти в Херсоні: поранено охоронця. ВIДЕО

Обстріли Херсонщини за добу

Як зазначається, окупанти атакували область дронами, з авіації та артилерії.

Так, минулої доби під ворожими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Іванівка, Берислав, Милове, Дудчани, Республіканець, Саблуківка, Нововоронцовка, Осокорівка, Червоний Маяк, Новорайськ, Високе, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Миколаївка, Михайлівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 31 приватний будинок. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди, приватні гараж та автомобіль, сільгосптехніку.

Також читайте: Росіяни щодня маскують міни "пелюстка" серед трави і сміття у Херсоні, - ОВА

Повідомляється, що через російську агресію 6 людей дістали поранення.

У Нацполіції також показали наслідки російських атак на область.











