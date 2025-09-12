Ночью россияне нанесли удар по жилой застройке Херсона, за сутки ранили шесть человек в области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 12 сентября российские войска обстреляли из артиллерии Херсон, в течение суток продолжали атаки на населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Херсону

Ночью российские военные обстреляли из артиллерии центр города Херсона.

Вражеский удар пришелся по жилой застройке. В результате пожара уничтожены квартиры и помещения магазинов.

Пожилой херсонец оказался под завалами дома. Чудом он не получил ранений.

Обстрелы Херсонщины за сутки

Как отмечается, оккупанты атаковали область дронами, из авиации и артиллерии.

Так, за минувшие сутки под вражескими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Днепровское, Велетенское, Разлив, Кизомыс, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Никольское, Токаревка, Ивановка, Берислав, Милово, Дудчаны, Республиканец, Саблуковка, Нововоронцовка, Осокоровка, Красный Маяк, Новорайск, Высокое, Бургунка, Львово, Отрадокаменка, Николаевка, Михайловка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 31 частный дом. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные гараж и автомобиль, сельхозтехнику.

Сообщается, что из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

В Нацполиции также показали последствия российских атак на область.











