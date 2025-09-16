Доба на Херсонщині: під ударами Херсонський та Бериславський райони, є загиблі, серед поранених - поліцейський і працівники гуманітарної організації. ФОТОрепортаж

На Херсонщині внаслідок російських атак двоє людей загинуло та шість поранено, серед постраждалих – поліцейський та двоє працівників міжнародної гуманітарної організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворог не припиняє обстрілів звільнених населених пунктів правобережжя Дніпра, зокрема, Херсонського та Бериславського районів. Минулої доби російська армія била по житлових кварталах із артилерії, мінометів і БпЛА.

"Від атак противника потерпали Херсон, Антонівка, Микільське, Білозерка, Дар’ївка, Надіївка, Садове, Томина Балка, Софіївка, Дніпровське, Гончарне, Кізомис, Берислав, Велика Олександрівка, Дудчани, Червоний Маяк, Урожайне, Високе, Михайлівка, Хрещенівка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено два багатоквартирні та 17 приватних будинків, навчальний заклад, гуртожиток, службовий автомобіль поліції та чотири цивільні автівки, газопровід.

Також читайте: Шестеро людей постраждали внаслідок російських атак на Херсонщину

З артилерії російські військові обстріляли Микільське. Смертельні поранення отримав 73-річний місцевий житель, який у момент атаки перебував на подвір’ї.

"Ввечері на в’їзді до Дар’ївки окупанти атакували з безпілотника автомобіль міжнародної гуманітарної організації. Внаслідок скидання вибухівки постраждали двоє працівників товариства. Тяжкі поранення отримала 56-річна жінка. Її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням ока й опіками обличчя. У 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та ураження шиї. Транспортний засіб значно пошкоджено", - наголошують правоохоронці.









Вдень у Білозерці військові РФ скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Загинув 48-річний водій. По селищу росіяни били і з артилерії, пошкоджено чотири приватні будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: під ударами Херсон, Антонівка та Кізомис, пошкоджено будинки і медзаклад. ФОТОрепортаж

Пізніше противник вдарив FPV-дроном по службовому автомобілю поліції. Внаслідок вибуху 23-річний поліцейський отримав контузію й уламкове поранення руки. Транспортний засіб пошкоджено.