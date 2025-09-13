Шестеро людей постраждали внаслідок російських атак на Херсонщину

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 13 вересня, військові армії РФ атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням авіації, артилерії, зокрема реактивної, а також дронів різного типу, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Так, станом на 19:00 на території області постраждало шестеро людей, які дістали поранення різного ступеню. Двох з них - госпіталізовано.

Як повідомили в Херсонській ОВА, близько 9:30 російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона.

Унаслідок обстрілу постраждала 58-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкове поранення обличчя, плеча та передпліччя. Бригада "екстренки" доставила потерпілу до лікарні у стані середньої тяжкості.

Через ворожий обстріл Дніпровського району постраждала ще одна херсонка. Вибухову та черепно-мозкову травми й контузію дістала 61-річна жінка. Її доставили до лікарні.

Близько 17:00 російські військові атакували керованими авіабомбами Інгулець. Унаслідок удару постраждали четверо людей.

Жінки, 48, 59 та 60 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. Потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Також бригада "швидкої" надала допомогу 64-річній жінці. В неї - вибухова травма та контузія. Від госпіталізації вона відмовилась.

