Враг обстрелял из артиллерии жилую застройку в Херсоне: мужчина в больнице в среднем состоянии тяжести. ВИДЕО

Ориентировочно в 13:00 российские военные обстреляли из артиллерии жилую застройку в Корабельном районе Херсона. Под ударом оказался многоквартирный дом. В результате "прилета" в домах разбиты балконы и выбиты стекла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

32-летний мужчина, который находился на улице, получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.

