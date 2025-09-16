УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9736 відвідувачів онлайн
Новини Відео Обстріли Херсона
112 0

Ворог обстріляв з артилерії житлову забудову у Херсоні: чоловік у лікарні у середньому стані тяжкості. ВIДЕО

Орієнтовно о 13:00 російські військові обстріляли з артилерії житлову забудову у Корабельному районі Херсона. Під ударом опинився багатоквартирний будинок. Внаслідок "прильоту" в оселях потрощено балкони та вибито шибки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

32-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Також читайте: Ворог ударив із артилерії по Херсону: поранені працівники ОВА. ФОТО

Автор: 

армія рф (18696) обстріл (30874) Херсон (3615) Херсонська область (6207) Херсонський район (592)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 