Ворог обстріляв з артилерії житлову забудову у Херсоні: чоловік у лікарні у середньому стані тяжкості. ВIДЕО
Орієнтовно о 13:00 російські військові обстріляли з артилерії житлову забудову у Корабельному районі Херсона. Під ударом опинився багатоквартирний будинок. Внаслідок "прильоту" в оселях потрощено балкони та вибито шибки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
32-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
