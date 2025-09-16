Ворог обстріляв з артилерії житлову забудову у Херсоні: чоловік у лікарні у середньому стані тяжкості. ВIДЕО

Орієнтовно о 13:00 російські військові обстріляли з артилерії житлову забудову у Корабельному районі Херсона. Під ударом опинився багатоквартирний будинок. Внаслідок "прильоту" в оселях потрощено балкони та вибито шибки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

32-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

