Ворог ударив із артилерії по Херсону: поранені працівники ОВА. ФОТО

Опівдні 16 вересня 2025 року російські військові обстріляли з артилерії Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, під ворожий удар потрапили двоє працівників Херсонської ОВА, які перебували в автівці.

"Чоловіки, яким 27 та 39 років, дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.