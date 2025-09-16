Ворог ударив із артилерії по Херсону: поранені працівники ОВА. ФОТО
Опівдні 16 вересня 2025 року російські військові обстріляли з артилерії Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, під ворожий удар потрапили двоє працівників Херсонської ОВА, які перебували в автівці.
"Чоловіки, яким 27 та 39 років, дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
