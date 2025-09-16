УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9736 відвідувачів онлайн
Новини Фото
802 2

Ворог ударив із артилерії по Херсону: поранені працівники ОВА. ФОТО

Опівдні 16 вересня 2025 року російські військові обстріляли з артилерії Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, під ворожий удар потрапили двоє працівників Херсонської ОВА, які перебували в автівці.

Також читайте: Доба на Херсонщині: під ударами Херсонський та Бериславський райони, є загиблі, серед поранених - поліцейський і працівники гуманітарної організації. ФОТОрепортаж

обстріляна автівка у Херсоні
обстріляна автівка у Херсоні
обстріляна автівка у Херсоні

"Чоловіки, яким 27 та 39 років, дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (30874) Херсон (3615) Херсонська область (6207) Херсонський район (592)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кремлівський виродок не проживе і хвилини без свіжоі
крові українців !
Щоб ти здихав , су@ка , дуже довго
і в страшенних муках , кацапська незамна істота 😡
Вірю , що скоро наші прокльони для цієї мразі
матеріалізуються !!
показати весь коментар
16.09.2025 13:46 Відповісти
Та й фіг з ними, з тими держимордами з ОВА !!!
показати весь коментар
16.09.2025 13:54 Відповісти
 
 