Враг ударил КАБами по Ингульцу на Херсонщине: 4 человека ранены, среди них - трехлетняя девочка

Сегодня, 17 сентября, утром российские оккупанты атаковали из авиации Ингулец Дарьевской громады на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате "прилета" управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок. В момент вражеского удара они находились дома.

У женщин, которым 69, 35 и 64 года, а также трехлетней девочки, диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

"Всех пострадавших доставили в больницы в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь", - отметил глава области.

