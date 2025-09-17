Враг ударил КАБами по Ингульцу на Херсонщине: 4 человека ранены, среди них - трехлетняя девочка
Сегодня, 17 сентября, утром российские оккупанты атаковали из авиации Ингулец Дарьевской громады на Херсонщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате "прилета" управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок. В момент вражеского удара они находились дома.
У женщин, которым 69, 35 и 64 года, а также трехлетней девочки, диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
"Всех пострадавших доставили в больницы в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь", - отметил глава области.
