Ворог ударив КАБами по Інгульцю на Херсонщині: 4 людини поранені, серед них - трирічна дівчинка
Сьогодні, 17 вересня, зранку російські окупанти атакували з авіації Інгулець Дарʼївської громади на Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок "прильоту" керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина. У момент ворожого удару вони перебували вдома.
У жінок, яким 69, 35 та 64 роки, а також трирічної дівчинки, діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
"Усіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу", - зауважив очільник області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль