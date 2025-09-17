УКР
Ворог ударив КАБами по Інгульцю на Херсонщині: 4 людини поранені, серед них - трирічна дівчинка

Сьогодні, 17 вересня, зранку російські окупанти атакували з авіації Інгулець Дарʼївської громади на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок "прильоту" керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина. У момент ворожого удару вони перебували вдома.

У жінок, яким 69, 35 та 64 роки, а також трирічної дівчинки, діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

"Усіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу", - зауважив очільник області.

