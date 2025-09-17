С оккупированных территорий Херсонской области вернули еще одну группу детей, - ОВА

Еще одна группа детей с временно оккупированной Херсонщины вернулась на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что самому младшему ребенку - всего 9 месяцев, самому старшему - 17 лет.

"Ужасы оккупации для них - уже позади. Сейчас дети в безопасности и получают всю необходимую поддержку. Их спасение состоялось в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" и благодаря усилиям команды "Save Ukraine". С начала года удалось эвакуировать 187 детей из временной оккупации. Спасибо всем, кто продолжает бороться за возвращение наших детей", - добавил Прокудин.

