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Зеленский не собирается быть президентом всю жизнь, - первая леди

Зеленская прокомментировала готовность мужа уйти с поста президента

Первая леди Елена Зеленская прокомментировала заявление президента о готовности уйти с поста главы государства в обмен на мир в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире итальянской программы Quarta Repubblica.

"Он со мной это не обсуждал. На сколько я понимаю, это были его слова во время пресс-конференции, которую он давал журналистам. Я знаю, что он не собирается, и нет у него такого желания быть президентом всю жизнь. Главная задача, которую он поставил перед собой, это чтобы Украина была в безопасности. Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть в Украине, чтобы он мог спокойно оставить свой пост. Если членство в НАТО - это гарантия безопасности, думаю, что он может это сделать. Почему нет?" - сказала она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это приведет к миру в Украине.

Также смотрите: Наша задача в 2025 году объединить всех - совместное интервью Владимира и Елены Зеленских. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) Президент (4424) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+29
тільки ще три терміни!поки до кінця не знищить Україну!
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26.02.2025 17:29
+25
Сподіваюсь хоча б скумбрiя по 8 буде все життя.
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26.02.2025 17:28
+22
А дії кажуть про зворотне. Уже і недра нате і шо хочте, тільки трон не забирайте!
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26.02.2025 17:33
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Сподіваюсь хоча б скумбрiя по 8 буде все життя.
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26.02.2025 17:28 Ответить
Цікаво, а з ким він має обговорювати це питання, як не з дружиною? Хіба що з Єрмаком, він у нього за батька, за дружину і мабудь за дитину - самий рідний і довірений.
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26.02.2025 17:35 Ответить
ну спасиб тебе, мать родная, успокоила на ночь....
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26.02.2025 18:30 Ответить
Бачу в магазині скумбрію-блювать охота, нах...
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26.02.2025 18:52 Ответить
Буде по 88.
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26.02.2025 19:44 Ответить
Дальше - больше: по 1488
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26.02.2025 19:46 Ответить
тільки ще три терміни!поки до кінця не знищить Україну!
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26.02.2025 17:29 Ответить
Зеленський не збирається бути президентом все життя Джерело: https://censor.net/ua/n3538101
а до ........і
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26.02.2025 17:29 Ответить
"Зеленський не збирається бути президентом все життя, - перша леді" - а так же ж хотілось!
Ну, ******* вони там всі вміють і роблять це кожного разу, як відкривають свої ротяки.
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26.02.2025 17:39 Ответить
хух.аж легше стало,дякую що заспокоїла
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26.02.2025 17:30 Ответить
Так, років до 95, не більше...
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26.02.2025 17:31 Ответить
Він просто не збирається бути Президентом все життя...а якби збирався, то був би Президентом на все життя, але не збирається...
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26.02.2025 17:31 Ответить
А дії кажуть про зворотне. Уже і недра нате і шо хочте, тільки трон не забирайте!
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26.02.2025 17:33 Ответить
Пити теж всі кидають. Деякі встигають ще за життя.
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26.02.2025 17:33 Ответить
до 2030го думає що вистачить
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26.02.2025 17:33 Ответить
Та хто йому дозволить)))Тут Трампон незадоволений,а нас 50 млн.виборців)
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26.02.2025 17:33 Ответить
"Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити свій пост, якщо це призведе до миру в Україні."

А ще раніше воно казало що йде на один срок.....
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26.02.2025 17:34 Ответить
Свита як иого відпустить - вони ж не хочуть під суд
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26.02.2025 17:34 Ответить
Навіть другий термін, країна його вже не витримає.
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26.02.2025 17:34 Ответить
да до весни вже важко терпіти
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26.02.2025 18:02 Ответить
Батько народу, як же ти його покинеш... Фу. Оце паразит.
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26.02.2025 17:36 Ответить
Та не питання..пожиттєве з конфіскацією..
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26.02.2025 17:36 Ответить
та йдіть вже найух всією своєю зеленою шайкою та ********* сімейкою
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26.02.2025 17:37 Ответить
Головне завдання, яке він поставив перед собою, це щоб Україна була в безпеці. Гарантії безпеки, якими б вони не були, повинні бути в Україні, щоб він міг спокійно залишити свій пост.Навіть коли він залишить земне життя ,плач і сльози вдів і сиріт і душі,невинно вбитих.та безвісти пропавших ,йому спокою вже не дадуть
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26.02.2025 17:38 Ответить
Він же десь 30 підписав,і навіть з США!
Скільки ще "гарантій безпеки" йму потрібно?!
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26.02.2025 18:07 Ответить
Зеленський - патологічне брехло. Якщо сказав ні - вважай що так. Зеленський вчепився у владу мертвою хваткою - віддирати доведеться усім миром.
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26.02.2025 17:38 Ответить
Розїла **...ник, страдалиця і переживальщиця за Країну
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26.02.2025 17:39 Ответить
Дорогие украинцы, я устал, я ухожу.
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26.02.2025 17:41 Ответить
Звичайно не буде, бо до кінця життя він буде сидіти на своєму "мєстє возлє параши".
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26.02.2025 17:43 Ответить
Країна не витримає ще одного правління його,а не все життя,тим більше.
Нехай просто запитає,коли став буратіно.
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26.02.2025 17:46 Ответить
І жто ж це придумав скумбрію якоюсь лядью обзивати?
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26.02.2025 17:48 Ответить
благодарствуєм бариня і чолом бйом за доброту мужовью
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26.02.2025 17:49 Ответить
Вона пі@д@ть
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26.02.2025 17:49 Ответить
З цим номером можно виступати на квартаьному шоу. Тупоголові будуть ржати.
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26.02.2025 17:51 Ответить
І настане день, коли один скаже "Я піду з поста президента, ЯКЩО...", і мільйони скажуть: "ТА ЙДИ ВЖЕ НА**Й, задовбав!!!!"" , ,
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26.02.2025 17:59 Ответить
Та ти шо , так уже Україну безпечною зробив як до нього ніхто, та ще й президентом так не хоче бути що вже рік як нелегітимний, разом зі своєю кодлою паплюжить і усуває конкурентів, та закатує істерики при згадці про вибори..Як там , бог не спить а парує?Ото звів до купи дві цих брехливих, жадібни,мстивих зеленських істот.
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26.02.2025 18:04 Ответить
Чи з'їсть слон вагон шоколаду? З'їсти то він з'їсть, але хто йому дасть?
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26.02.2025 18:08 Ответить
І так пересидів, стільки натворив, що на десять по життєвих термінів хватить
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26.02.2025 18:08 Ответить
Все життя нi ... Ну, хоча б зо пiв шишечки буде?
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26.02.2025 18:15 Ответить
Сьогодні що, рибний день?🤣🤣🤣
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26.02.2025 18:15 Ответить
Може вона й не бреше. Може навіть вірить у цю брехню зє,як повірили зє 73% ЛОХторату у 2019.
Відміність тільки в тому,що вона жива і розкошує,а сотні тисяч повіривших зє - мертві,або в злиднях.
Дякуємо зє!
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26.02.2025 18:16 Ответить
в нього такого бажання бути президентом все життя.
На скільки термінів поспіль може балатуватися президент?
- Я приходжу на один термін, - Зеленський.
- Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина
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26.02.2025 18:17 Ответить
Ну тут є два варіанти рішення:
1. Припиняти президентство ЗЄ.
2. Припиняти життя ЗЄ.
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26.02.2025 18:18 Ответить
другий варіант більш економніший - не треба два рази вставати
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26.02.2025 18:23 Ответить
Ой вірю-вірю! Як дєрьмак скаже - так і буде. А хоче воно чи не хоче - то вже проблеми скумбрії по 8 та найвеличнішого.
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26.02.2025 18:25 Ответить
Звичайно не збирається! Він збирається вчасно чкурнути з України до тебе,як криса з тонучого корабля....
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26.02.2025 18:27 Ответить
А це ще бабця надвоє гадала, чи доживе він до переобрання.
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26.02.2025 18:27 Ответить
А сидіти пожиттєво збирається?
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26.02.2025 18:27 Ответить
йти з посади, треба було до 22р. коли народ на Майдані сказав ,шо зеля сцикло а то шо в кремлі ху * ло !!!... воно почало війною лякати , сьогодні падло зелене , взялося за гуж ,не кажі шо не дуж !!! або йди за станом здоров'я, або тебе винесуть з ОПи !!!
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26.02.2025 18:34 Ответить
Якось так, тихенько, щодо того, що воно заявляло перед виборами, а саме, йду на один термін і мені рейтинг не потрібен. А тепер вже пожиттєво не збирається. Ось, що з людиною робить безкарність.
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26.02.2025 18:34 Ответить
Повірили боневтіку Потужному? Повірте ще Скумбрії по 8, вони ж ніколи не брахели, так 73%? Тобись зеленські мають вирішувати скільки їм презеденствувати, а не Конституція?
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26.02.2025 18:41 Ответить
"Світа робить короля".Вряд чи світа захоче,щоб ЗЕленський відмовився від другого терміну.Тяжко відірватись від кормушки.А ще"радий в рай та гріхи не пускають."Гріхів в них стільки що і внукам би вистачило.Система не зможе так відпустити.Треба до кінця.Можливо кінця системи.?
ДУМАЙ-ТЕ!
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26.02.2025 18:43 Ответить
Бреше, уся сімейка брехунів!
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26.02.2025 18:49 Ответить
Не ему решать! Все хотят его отставки! 6 лет хаоса. Понравилось в тёплом кресле ((((
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26.02.2025 18:53 Ответить
Звісно не збирається.
У нього ж синок Кирило підростає - буде як Лукашенко, готувати нащадка...
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26.02.2025 19:06 Ответить
О, ще ця шмара вилізла.
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26.02.2025 19:13 Ответить
"Головне завдання, яке він поставив перед собою, це щоб Україна була в безпеці. " Ага, так ми і повірили:
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26.02.2025 19:43 Ответить
Краще було почути заяву президента про готовність піти з поста глави держави без всяких умов і обмінів на мир чи ще щось. Коли найманий працівник не цінує місце своєх роботи і робить це відкрито то роботодавець мусить негайно звільнити такого кадра
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26.02.2025 20:05 Ответить
Зе не хоче бути президентом все життя? ну дивлячисьь на те як він чіпляється за владу - так звичайно, не хоче. У нього є реальний шанс бути президентом до кінця життя. Але є нюанс.... З тими чудесами що творить зе і його команда житиме він недовго... надіюсьь на це
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26.02.2025 21:03 Ответить
Одне питання до зеленського - Вова, тобі потрібна буде Україна, якщо ти не будеш більше президентом? Варіанти: 1. ТАК. 2. НІ
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26.02.2025 22:15 Ответить
Пля... Невже Сонцеликий Нєтряпка Незламний не збирається жити вічно???
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27.02.2025 00:36 Ответить
 
 