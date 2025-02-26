Зеленский не собирается быть президентом всю жизнь, - первая леди

Первая леди Елена Зеленская прокомментировала заявление президента о готовности уйти с поста главы государства в обмен на мир в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире итальянской программы Quarta Repubblica.

"Он со мной это не обсуждал. На сколько я понимаю, это были его слова во время пресс-конференции, которую он давал журналистам. Я знаю, что он не собирается, и нет у него такого желания быть президентом всю жизнь. Главная задача, которую он поставил перед собой, это чтобы Украина была в безопасности. Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть в Украине, чтобы он мог спокойно оставить свой пост. Если членство в НАТО - это гарантия безопасности, думаю, что он может это сделать. Почему нет?" - сказала она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это приведет к миру в Украине.

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