Зеленский не собирается быть президентом всю жизнь, - первая леди
Первая леди Елена Зеленская прокомментировала заявление президента о готовности уйти с поста главы государства в обмен на мир в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире итальянской программы Quarta Repubblica.
"Он со мной это не обсуждал. На сколько я понимаю, это были его слова во время пресс-конференции, которую он давал журналистам. Я знаю, что он не собирается, и нет у него такого желания быть президентом всю жизнь. Главная задача, которую он поставил перед собой, это чтобы Украина была в безопасности. Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть в Украине, чтобы он мог спокойно оставить свой пост. Если членство в НАТО - это гарантия безопасности, думаю, что он может это сделать. Почему нет?" - сказала она.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это приведет к миру в Украине.
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а до ........і
Ну, ******* вони там всі вміють і роблять це кожного разу, як відкривають свої ротяки.
А ще раніше воно казало що йде на один срок.....
Скільки ще "гарантій безпеки" йму потрібно?!
Нехай просто запитає,коли став буратіно.
Відміність тільки в тому,що вона жива і розкошує,а сотні тисяч повіривших зє - мертві,або в злиднях.
Дякуємо зє!
На скільки термінів поспіль може балатуватися президент?
- Я приходжу на один термін, - Зеленський.
- Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина
1. Припиняти президентство ЗЄ.
2. Припиняти життя ЗЄ.
ДУМАЙ-ТЕ!
У нього ж синок Кирило підростає - буде як Лукашенко, готувати нащадка...