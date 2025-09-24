Україні вдалося повернути 1641 переміщену чи депортовану РФ дитину, - Лубінець

Україні вдалося повернути 6030 українських громадян, включно з 364 цивільними, та 1641 дитину в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на Рішельє-форумі публічної служби "Права людини в Україні: оптика змін".

"Пріоритетним напрямом роботи стало питання повернення депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей, військовополонених і незаконно утримуваних цивільних. Наразі спільними зусиллями Україні вдалося повернути 6 030 наших громадян, включно з 364 цивільними. Також в межах Bring Kids Back UA вдалося повернути 1641 дитину", - зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська заявила, що до України вдалося повернути 1625 дітей, яких викрала Росія, але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх.