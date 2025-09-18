Зеленский пригласил Катар присоединиться к саммиту по возвращению похищенных РФ украинских детей

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия. Очень ценим эту солидарность и такое искреннее внимание к нашим детям. Пригласил Катар принять участие в саммите, который мы вместе с Канадой организуем в Нью-Йорке. Он будет посвящен этой важной теме - нашим детям и усилиям для их возвращения. Для нас важно, чтобы Катар был представлен", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил Его Высочество в равноценной поддержке со стороны Украины.



"Также обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи", - добавил он.

