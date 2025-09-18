Зеленський запросив Катар долучитися на саміту щодо повернення викрадених РФ українських дітей
Президент Володимир Зеленський провів розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Дуже цінуємо цю солідарність і таку щиру увагу до наших дітей. Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений", - зазначив президент.
Зеленський також подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та запевнив Його Високість у рівноцінній підтримці з боку України.
"Також обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку", - додав він.
