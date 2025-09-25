До коаліції за повернення українських дітей долучилися ЄС та Андорра

Європейський Союз оголосив про офіційне приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Також до коаліції приєднується Андорра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця голови ВР Олена Кондратюк за підсумками саміту Коаліції на рівні лідерів, проведеного на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Зазначається, що у засіданні взяли участь понад 40 делегацій і понад 15 глав держав та урядів.

Учасники Саміту, зокрема, закликали Росію негайно повернути українських дітей. Крім того, вони підтвердили, що безпечне повернення, реінтеграція та реабілітація незаконно депортованих і примусово переміщених дітей мають залишатися спільним міжнародним пріоритетом. Ці дії мають керуватися найкращими інтересами дитини.

Наголошується, що повернення дітей має бути складовою ширших зусиль із просування миру і притягнення РФ до відповідальності.

Також учасники Саміту:

підтримали запуск пілотного механізму розшуку українських дітей, депортованих або примусово переміщених Росією;

наголосили на важливості практичного сприяння поверненню українських дітей, зокрема, виконання посередницької ролі, тихої дипломатії, адвокації.;

підтримали необхідність розширення інвестицій у програми відновлення, реінтеграції та реабілітації українських дітей, яких вдалося повернути.

"Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вже вдадося повернути 1652 дітей. Україна також планує цього року внести на розгляд ООН резолюцію із закликом до росії повернути всіх українських дітей.

Ми вдячні всім учасникам цієї зустрічі і новим членам Коаліції за небайдужість і готовність докладати зусилля для визволення наших дітей, а також їх реінтеграції та реабілітації. Дуже важливо, щоби це питання постійно перебувало у фокусі міжнародної уваги", - додала Кондратюк.

