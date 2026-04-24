США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії в НАТО, - Reuters

США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії у НАТО та перегляд позиції Штатів щодо Фолклендських островів, щоб "покарати" союзників за відмову допомогти Сполученим Штатам у війні проти Ірану.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Співрозмовник видання розповів про внутрішній лист Пентагону, в якому висловлено розчарування небажанням або відмовою деяких союзників надати Сполученим Штатам права доступу, базування та прольотів для війни в Ірані.

У листі зазначається, що можливість тимчасово призупинити членство Іспанії в НАТО матиме обмежений, але значний символічний вплив.

Один з варіантів у листі пропонує відсторонити "складних" союзників від важливих та престижних посад у НАТО.

Що передувало

