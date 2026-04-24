США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії в НАТО, - Reuters
США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії у НАТО та перегляд позиції Штатів щодо Фолклендських островів, щоб "покарати" союзників за відмову допомогти Сполученим Штатам у війні проти Ірану.
Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Співрозмовник видання розповів про внутрішній лист Пентагону, в якому висловлено розчарування небажанням або відмовою деяких союзників надати Сполученим Штатам права доступу, базування та прольотів для війни в Ірані.
У листі зазначається, що можливість тимчасово призупинити членство Іспанії в НАТО матиме обмежений, але значний символічний вплив.
Один з варіантів у листі пропонує відсторонити "складних" союзників від важливих та престижних посад у НАТО.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
- ЗМІ повідомляли, що у Трампа створюють перелік "слухняних і неслухняних" країн НАТО.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Завдання номер 1 -розвалити NATO.
але давайте чесно: мстивий рижий педофіл думав, що НАТО - це прислуга, що має відповідати на всі хотілки трампа "так точно, наш король". Не бачу ніякої проблеми, що Іспанія забанила повітряний простір для трампістів.
І прийняти РФ ? У Трамповій голові, напевно, викисає така "ідея"?
Дивна "компашка" у тому колгоспі НАТО... І навіть шантаж...