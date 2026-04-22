При нападі РФ на ЄС Польща має утримувати Сувальський коридор та стати опорою НАТО, - військовий. ФОТО

Польща визначена ключовою опорою НАТО на східному фланзі у разі можливого нападу Росії. Варшава не лише стає стратегічним тилом для країн Балтії, а й уже розпочала розгортання військ із важкою технікою на території Латвії.

Про це LIGA.net розповів польський військовий аналітик Юліуш Сабак, передає Цензор.НЕТ.

У разі російської агресії на балтійські країни Польща не лише надаватиме військову підтримку Литві, Латвії та Естонії, але й буде основним елементом системи НАТО, що забезпечує цю підтримку.

Головним завданням Польщі є утримання Сувальського коридору — 65-кілометрової ділянки, що з'єднує Балтію з рештою Альянсу. Її блокування Росією та Білоруссю означало б ізоляцію Литви, Латвії та Естонії.

Понад 300 польських військових уже перебувають у Латвії в межах місії НАТО eFP – разом з танками й важкою технікою. 

Вразливі місця в країнах Балтії, які може атакувати Росія

+13
При нападі русні головне щоб г**но у штанах поляків не заважало їм рухатись.
показати весь коментар
22.04.2026 13:42 Відповісти
+7
Мені якось всерівно, мене більше цікавить корумповане тцк сп
показати весь коментар
22.04.2026 13:44 Відповісти
+5
Выйдут грозные хфермеры и кааааак обосруться.
показати весь коментар
22.04.2026 14:22 Відповісти
это да, надо учесть опыт американцев в иране
показати весь коментар
22.04.2026 14:03 Відповісти
Поляки, на відміну від українців, 300 років расію не захищали та не абустраівалі.
показати весь коментар
22.04.2026 14:07 Відповісти
"Поляки, на відміну від українців"

на всякий случай - мой коммент был американцу, котрый не видит, как г..но в штанах мешает американцам двигаться в иране, но про поляков писать оно же приятнее
показати весь коментар
22.04.2026 14:13 Відповісти
Це щось міняє? нічого не міняє.
показати весь коментар
22.04.2026 14:25 Відповісти
"Це щось міняє? нічого не міняє"

согласен, но я не про это, я про бревно в своем глазу
показати весь коментар
22.04.2026 14:32 Відповісти
Повірте, Польща одна з небагатьох країн НАТО, яка може протистояти русні. Допомогли (й допомагають) вони нам дуже нефігово. Звичайно ж їм вигідна Україна яка існує й обороняється, адже поки ми боремось, вони можуть жити спокійно й готуватись до оборони. Але ж, ворог мого ворога - мій друг.
показати весь коментар
22.04.2026 14:11 Відповісти
Можливо, але треба зауважити про наявність чи відсутність досвіду вести реальні військові дії, а не лайтові навчання по нато..
показати весь коментар
22.04.2026 15:40 Відповісти
Мені якось всерівно, мене більше цікавить корумповане тцк сп
показати весь коментар
22.04.2026 13:44 Відповісти
під наглядом самих хоробрих, реформованих мєнтов, першого набору 2014 року!
показати весь коментар
22.04.2026 13:47 Відповісти
твій чоловік вже визначився як буде від того тецека оборонятись? план оборони склали?
показати весь коментар
22.04.2026 13:49 Відповісти
Мого чоловіка немає, його вже похоронили
показати весь коментар
22.04.2026 14:06 Відповісти
В точку. Такий коментар взагалі під кожною новиною актуальний.
показати весь коментар
22.04.2026 13:57 Відповісти
символічно! така собі нова оборога нового сувальского вестерплатте. до першого вересня є ще трошки часу заранє обдумати, чи може бути задіяна тоді 5 стаття? доки рольніки будуть блокувати коридор, стримуючи парашників ((
показати весь коментар
22.04.2026 13:45 Відповісти
Хоть би за село Гришине, в Україні, не забув потужний СРАТЬєх …..
показати весь коментар
22.04.2026 13:46 Відповісти
300 військових, так, для двух взводів дронщиків і в труху
показати весь коментар
22.04.2026 13:55 Відповісти
Выйдут грозные хфермеры и кааааак обосруться.
показати весь коментар
22.04.2026 14:22 Відповісти
Ну цим кацапів не налякати, в лайні вони виросли)
показати весь коментар
22.04.2026 15:41 Відповісти
200 км кордону Польши та 200 км Литви по Калінінградській обл, кажуть нам що Полякам і Литовцям треба виставити вздовж кордону не меньше ніж по 40-60 бригад, а це +/-200 000 війська.....
показати весь коментар
22.04.2026 14:30 Відповісти
дивно, наче попередній план передбачав відступ за віслу і вже там "твердо стояти" 🤔
показати весь коментар
22.04.2026 14:59 Відповісти
😂😂😂😂
показати весь коментар
22.04.2026 15:32 Відповісти
Певно мають гарантії що Дональд Трамп відправить морських піхотинців до Польщі.
показати весь коментар
22.04.2026 15:48 Відповісти
"Населення Калінінградської області станом на 2025 рік становить приблизно 1 032 904 особи. Це найбільш західний регіон Росії, оточений країнами ЄС (Польщею та Литвою), де близько 78% населення проживає в містах, а понад 45% всього населення області зосереджено в самому Калінінграді." Дешевше ніж воювати організувати референдум в Калінінграді. Навіть якщо купувати голос по 100 000 баксів це копійки в порівнянні з війною.
показати весь коментар
22.04.2026 15:07 Відповісти
Хто бачив успішні воєнні дії поляків? Ніхто.колись українці віддали їм частину західної України, щоб вони допомогли у битві з орками, і шо? Пятками накивали, але західну Україну забрали , а потім ще й там знущалися над українцями, поки не сталось Волинської трагедії
показати весь коментар
22.04.2026 15:07 Відповісти
Это вроде как следующие в очереди на роль стального дикообраз после нас?)
показати весь коментар
22.04.2026 15:27 Відповісти
Наврядчи, це роль «заградотряда» за спинами прибалтів, що нікуди їм було відступати.
показати весь коментар
22.04.2026 15:30 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ну, це вже занадто обов'язків і розрахунків на Польщу.
От заблокувати проїзд в Україну і звідти це «трактористи» «фермери» за годину організують, або.копатимуть землю під приводом пошуку.жерт Волинської трагедії хоч по всьому світу, а воювати, та ще тримати Сувальський коридор це з області казок
показати весь коментар
22.04.2026 15:29 Відповісти
Те що військові з країни ЄС не залучені до захисту Європи в Україні грає проти них, вони зовсім не мають практичного досвіду.Подивіться на близький схід-США поспіхом ставлять українські системи Sky Map, які зараз активно експлуатуються в Україні, на одній своїй авіабазі у Саудівській Аравії тільки після того, як вже втратили там рідкісної техніки на 1,3 мільярда доларів.Ось так..
показати весь коментар
22.04.2026 18:53 Відповісти
зачем нападать на польшу когда есть беззащитные страны балтии?
показати весь коментар
24.04.2026 00:29 Відповісти
 
 