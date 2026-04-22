При нападі РФ на ЄС Польща має утримувати Сувальський коридор та стати опорою НАТО, - військовий. ФОТО
Польща визначена ключовою опорою НАТО на східному фланзі у разі можливого нападу Росії. Варшава не лише стає стратегічним тилом для країн Балтії, а й уже розпочала розгортання військ із важкою технікою на території Латвії.
Про це LIGA.net розповів польський військовий аналітик Юліуш Сабак, передає Цензор.НЕТ.
У разі російської агресії на балтійські країни Польща не лише надаватиме військову підтримку Литві, Латвії та Естонії, але й буде основним елементом системи НАТО, що забезпечує цю підтримку.
Головним завданням Польщі є утримання Сувальського коридору — 65-кілометрової ділянки, що з'єднує Балтію з рештою Альянсу. Її блокування Росією та Білоруссю означало б ізоляцію Литви, Латвії та Естонії.
Понад 300 польських військових уже перебувають у Латвії в межах місії НАТО eFP – разом з танками й важкою технікою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, це вже занадто обов'язків і розрахунків на Польщу.
От заблокувати проїзд в Україну і звідти це «трактористи» «фермери» за годину організують, або.копатимуть землю під приводом пошуку.жерт Волинської трагедії хоч по всьому світу, а воювати, та ще тримати Сувальський коридор це з області казок