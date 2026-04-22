При нападі РФ на ЄС Польща має утримувати Сувальський коридор та стати опорою НАТО, - військовий. ФОТО

Польща визначена ключовою опорою НАТО на східному фланзі у разі можливого нападу Росії. Варшава не лише стає стратегічним тилом для країн Балтії, а й уже розпочала розгортання військ із важкою технікою на території Латвії.

Про це LIGA.net розповів польський військовий аналітик Юліуш Сабак, передає Цензор.НЕТ.

У разі російської агресії на балтійські країни Польща не лише надаватиме військову підтримку Литві, Латвії та Естонії, але й буде основним елементом системи НАТО, що забезпечує цю підтримку.

Головним завданням Польщі є утримання Сувальського коридору — 65-кілометрової ділянки, що з'єднує Балтію з рештою Альянсу. Її блокування Росією та Білоруссю означало б ізоляцію Литви, Латвії та Естонії.

Понад 300 польських військових уже перебувають у Латвії в межах місії НАТО eFP – разом з танками й важкою технікою.

