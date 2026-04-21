Польща заявила, що знайшла невідому досі братську могилу під час пошукових робіт на Волині. ФОТО
Під час пошукових робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька у Волинській області виявили невідому досі братську могилу. Стверджується, що це рештки жертв Волинської трагедії.
Про це заявив польський Інститут національної пам’яті, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Напередодні український Інститут нацпам’яті повідомляв, що з 20 квітня до 1 травня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька проводитимуть пошукові дослідження з метою виявлення останків мешканців села, які загинули у серпні 1943 року.
"На території колишнього господарства Стражиця у Волі Островецькій, у місці, де українські націоналісти у серпні 1943 року вчинили масове вбивство поляків, було виявлено невідому досі братську могилу. Вона розташована за кільканадцять метрів від меморіалу, де у 1992 році було проведено ексгумаційні роботи", - повідомляє ІНП.
"Попередній етап розкопок не дозволяє на цей час оцінити точні розміри могили, але це, безсумнівно, є масовим похованням", - додали там.
Чому саме тут відбуваються пошуки жертв
- В українському Інституті нацпам’яті зауважили, що наприкінці серпня 1943 року (в ніч проти 29 серпня, за іншими даними — 30 серпня) Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, переважна частина мешканців сіл трагічно загинула, а самі села були спалені.
Так, поляки вже 80 років звинувачують українців у розстрілах, з розкопками чи без. І українці точно також звинувачують поляків у таких же розстрілах. Далі що?
Є досвід Європи і досвід примирення німців і французів. Іншого шляху ніж примирення, яке і було започатковане за часів Ющенка все рівно немає..
Хоч з розкопками,хоч без
Війнв із взаємною ненавісттю. Всі постраждали. В Європі вже давно настав час примирення. Дай Бог і у поляків із українцями настане.
А то нам ще й динозаврів пришиють...
А якщо глянуть з точки зору криміналістики, то оце розкопування повинно проводиться за правилами ексгумації, визначеної правилами... Там ціла методика існує, вироблена десятками років, подібної роботи.
про це Польща нічого не каже, чи вже забула про те, як і про костьоли по всій території України?
Інститут пам'яті підігрує полякам ??? Навіщо вони знову копають, там де вже копали ???
Поляки такі самі окупанти як і росіяни і так само роблять геноцид Українського народу на території історичних українських земель.
