Польща заявила, що знайшла невідому досі братську могилу під час пошукових робіт на Волині. ФОТО

Під час пошукових робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька у Волинській області виявили невідому досі братську могилу. Стверджується, що це рештки жертв Волинської трагедії.

Про це заявив польський Інститут національної пам’яті, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Напередодні український Інститут нацпам’яті повідомляв, що з 20 квітня до 1 травня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька проводитимуть пошукові дослідження з метою виявлення останків мешканців села, які загинули у серпні 1943 року.

"На території колишнього господарства Стражиця у Волі Островецькій, у місці, де українські націоналісти у серпні 1943 року вчинили масове вбивство поляків, було виявлено невідому досі братську могилу. Вона розташована за кільканадцять метрів від меморіалу, де у 1992 році було проведено ексгумаційні роботи", - повідомляє ІНП.

"Попередній етап розкопок не дозволяє на цей час оцінити точні розміри могили, але це, безсумнівно, є масовим похованням", - додали там.

Пошукові роботи у колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині
Фото: Instytut Pamięci Narodowej / X
Чому саме тут відбуваються пошуки жертв

  • В українському Інституті нацпам’яті зауважили, що наприкінці серпня 1943 року (в ніч проти 29 серпня, за іншими даними — 30 серпня) Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, переважна частина мешканців сіл трагічно загинула, а самі села були спалені.

Українці, яких вбили поляки ?
21.04.2026 19:14 Відповісти
Некрофіли розважаються.
21.04.2026 19:12 Відповісти
21.04.2026 20:13
Так би поляки переймалися жертвами пацифікації на Галичині , тоді б цей коментар виглядав якось інакше , а так - автор правий на всі 100% , бо коли поляки шукають пилинку в українських очах , не звертаючи уваги на колоду у власних , то вони не просто некрофіли , а некрофіли-ідіоти .
21.04.2026 20:13 Відповісти
Ну дуже розумний коментар..
21.04.2026 19:45 Відповісти
21.04.2026 20:11
Апрель девятнадцатого года. 73% кретинов избирают паяцев. Февраль 22 года. Орда, воодушевлённая беспомощностью паяцев, нападает на Украину. Апрель 26 года. Поляки которые убивали украинцев-теперь в виде жертв польского холокоста. Вваливается на Украину, проводит раскопки, роют где им хочется. Результат-Украина будет виновной в геноциде поляков. И будет платить, как немцы платили евреям. 73% кретинов- чисто поржали? Хуже не стало? Зато не Порошенко..
21.04.2026 20:11 Відповісти
Навіщо скільки патетики? Не перемішуй грішне із праведним. До чого тут поляки до ввалювання орди?
Так, поляки вже 80 років звинувачують українців у розстрілах, з розкопками чи без. І українці точно також звинувачують поляків у таких же розстрілах. Далі що?
Є досвід Європи і досвід примирення німців і французів. Іншого шляху ніж примирення, яке і було започатковане за часів Ющенка все рівно немає..
Хоч з розкопками,хоч без
21.04.2026 20:21 Відповісти
21.04.2026 20:55
скажи, як поляки збираються примиритися з українцями перевертаючи могили, для того.щоб звинуватити українців???Чи хочуть душі і поляків і українців, яких вже на тому світі примирив на вічно Бог,ворушили память для звинувачення, а чи може їм позакладало. про що без голосу і слів волають до них душі з тоо світу- "дайте нам спокій"???
21.04.2026 20:55 Відповісти
21.04.2026 21:54
Забагато маніпуляцій! Громадяни Польщі вбивали громадян Польщі.
21.04.2026 21:54 Відповісти
21.04.2026 22:29
Це так, але поляки цього чути не хочуть ,звинувачуючи українців
21.04.2026 22:29 Відповісти
Дійсно, це так і було
22.04.2026 00:30 Відповісти
21.04.2026 20:33
Много раз напоминал в коментах в апреле 19 г фразу давнюю со словом ,паяц,. ,Протухло царство где паяцы назваться королём хотят...., В. Шекспир. ,Король Лир, перевод Б. Пастернак. 1956г. Классика жанра.
21.04.2026 20:33 Відповісти
21.04.2026 20:15
Так роблять усі. І поляки і євреї і українці. І німці із французами так робили. Тільки вде як 70 років живуть у мирі і порозумінні.
21.04.2026 20:15 Відповісти
21.04.2026 20:21
Знатно курнула .... що саме ? Де в Україні пацифікували поляків ? (( Ти перш аніж херню писати - розберися про що мова велася .
21.04.2026 20:21 Відповісти
21.04.2026 20:33
Вася, ще раз, насильство було на жаль з двох боків. Навіть більше. УПА воювали із УПА Боровця і між між собою. Армія крйова з аримією людовою, радянські партизани із усіма, як і німці із усіма. А ще прийшла червона армія.. %асильства з усіх боків вистачало..
21.04.2026 20:33 Відповісти
21.04.2026 20:36
Марфа , ще раз - поцікався що таке "пацифікація Галичини " та коли це відбувалося ... ти трішки зациклилася як кацапи на "біндєрі " ((
21.04.2026 20:36 Відповісти
Та вона ,ї#анута. Не звертайте увагу. Лазить-кукурікає що попало. Чисто ідіотка.
21.04.2026 20:57 Відповісти
Простіше - кацапська провокаторка .
21.04.2026 21:01 Відповісти
21.04.2026 22:25
Все шо відбувається на окупованих територіях на совісті окупанта . Ну а теперка надрукуйте де Україна окупувала територію етнічну Польщі в період 1919 1939 років ?
21.04.2026 22:25 Відповісти
22.04.2026 00:43
А вам там що, на костромщині політінформації про події 1919 року в Україні читають?
22.04.2026 00:43 Відповісти
22.04.2026 00:53
Не вгадали шановна - я там ніколи не був .
22.04.2026 00:53 Відповісти
22.04.2026 00:55
Так ти що з вологодчини? Ну ти дайошь...
22.04.2026 00:55 Відповісти
22.04.2026 01:07
Для тих хто не розуміє текст - я там ніколи не був .
22.04.2026 01:07 Відповісти
Точно не для ідіоток типу тебе.
21.04.2026 20:58 Відповісти
21.04.2026 19:14
А що вони копають де схочуть і ні з ким не узгоджують ?
21.04.2026 19:14 Відповісти
21.04.2026 19:30
Все узгодили на рівні урядів, заспокойся
21.04.2026 19:30 Відповісти
21.04.2026 19:29
Як не поляки то саліністи чи фашики.
21.04.2026 19:29 Відповісти
21.04.2026 19:41
в загонах "істрібків" НКВД 95% бійців були поляки, колишні вояки "Армії крайовоЇ"
21.04.2026 19:41 Відповісти
21.04.2026 19:31
не було вбитих українців - тільки поляки вбиті були.
21.04.2026 19:31 Відповісти
це анекдот ?
21.04.2026 19:47 Відповісти
майже
21.04.2026 20:05 Відповісти
21.04.2026 20:15
тоді цей анекдот не зовсім смішний (( Тебе кацапська пропаганда навіть за океаном дістала ......
21.04.2026 20:15 Відповісти
21.04.2026 20:20 Відповісти
21.04.2026 20:26
самокритично , хвалю ! Я б сказав навіть кардинальніше - ти ідіотідзе став , тупідзем ти народився !
21.04.2026 20:26 Відповісти
дядік не шуміть!
21.04.2026 20:28 Відповісти
тьотік , не нервуйтеся !
21.04.2026 20:33 Відповісти
21.04.2026 20:35 Відповісти
21.04.2026 20:37 Відповісти
21.04.2026 20:38 Відповісти
21.04.2026 20:49 Відповісти
21.04.2026 20:55 Відповісти
21.04.2026 21:00 Відповісти
21.04.2026 21:01 Відповісти
21.04.2026 21:05 Відповісти
21.04.2026 21:11
Не вий , псино , так простіше буде . Як обхезався , то не йорзай , не втрачай решти поваги твоїх 94 "читачів" (((
21.04.2026 21:11 Відповісти
на тому і покінчемо.
21.04.2026 21:13 Відповісти
Завершимо .
21.04.2026 21:14 Відповісти
нулік - я тебе почув...
21.04.2026 21:15 Відповісти
От і добре .
21.04.2026 21:16 Відповісти
завшди до ваших послуг!
21.04.2026 21:20 Відповісти
Дуейн Скеля пішов робити уроки...
21.04.2026 21:56 Відповісти
22.04.2026 02:58
Не суди по собі інших - несудимим будеш , телепню ! Якщо ти у старчому маразмі пішов робити уроки , то це твої проблеми , головне - не почни ходити під себе .......
22.04.2026 02:58 Відповісти
вам більше не треба...
21.04.2026 20:37 Відповісти
Де саме " тільки поляки були вбити"? Були вбиті всі і поляки і україці і євреї і німці..
Війнв із взаємною ненавісттю. Всі постраждали. В Європі вже давно настав час примирення. Дай Бог і у поляків із українцями настане.
21.04.2026 19:49 Відповісти
нарешті розумна людина...
21.04.2026 20:16 Відповісти
Так примирення потрібне але - але поляки мають визнають шо вони були окупантами у 1919 1939 роках . Не було би окупації і на Волині подібного би не було б ( на Буковині чогось нічого подібного не було ). А то більшість поляків рахують шо вони жертви а те шо вони стали хижаками після першої війни визнавати не хочуть .
21.04.2026 22:30 Відповісти
З поляками не настане ніколи.В них дух вєлькопольського шовінізму од "можа і до можа "закладений з молоком матері.
22.04.2026 16:27 Відповісти
Це твоя особиста думка..
22.04.2026 18:32 Відповісти
Польшя риє - до діноізаврів копне - ні шо би окопи рити.
21.04.2026 19:18 Відповісти
Так, циц!
показати весь коментар
21.04.2026 19:52 Відповісти
а такай i цицкай свою жінку..
показати весь коментар
Треба сказати що ми таємно перепоховали всіх на сході - таким чином буде вирішена проблема траншей
показати весь коментар
Яким чином ці «чорні археологи» встановили хочаб вік рештків, не кажучи про їх належність до певної національності?
21.04.2026 19:25 Відповісти
Ну, чіпляться будуть лише за католицькі хрестики - вони мають іншу форму, ніж православні . Інших відмінностей виявить тяжко...
21.04.2026 19:33 Відповісти
А знайшли хоч одного ? ((
21.04.2026 20:18 Відповісти
Не знаю... Просто, прикидаю, знаючи релігієзнавство, історію та криміналістику... Як казав Конан Дойл, устами свого літературного героя, "Дедукція, сер..."
21.04.2026 20:30 Відповісти
Тоді того хрестика можна і підкинути раптом що .
21.04.2026 20:32 Відповісти
От у цьому й небезпека... Бо на ті розкопки поїхали, я так вважаю, переважно заангажовані люди... Можуть і подібне сотворить... Надіюся, в Інституті пам'яті вистачило розуму прикріпить до них спостерігачів...
А якщо глянуть з точки зору криміналістики, то оце розкопування повинно проводиться за правилами ексгумації, визначеної правилами... Там ціла методика існує, вироблена десятками років, подібної роботи.
21.04.2026 20:53 Відповісти
братська могила - і де? Щось я не побачив купи рештків, якийсь один череп і усьо? Нарили, називається...
21.04.2026 19:25 Відповісти
Один череп, який цілком можливо самі ж там і прикопали. Бо кому не хочеться освоювати дармові гроші?
21.04.2026 20:08 Відповісти
Пшеки якби стоянку неандертальців розкопали, теж ******* б що то валинская різня.
21.04.2026 19:25 Відповісти
Отак не хочеться щоб до Україі хоч євроцент з євродотацій ЄС Польщі перепав...скоро неандертальців будуть видавати за поляків,вбитих злою УПОЮ....
21.04.2026 19:30 Відповісти
Судя по названию сел, могила - дело рук армии краевой.
21.04.2026 19:30 Відповісти
Тоді взаємна різня була
21.04.2026 19:31 Відповісти
а окрім Стверджується, є якісь докази того стверджування і чи не є та могила одним наслідків операції Вісла?
показати весь коментар
21.04.2026 19:42 Відповісти
Може то місцеві їм свинячих кісток накидали? А то риють-риють а толку нема. А так хоч шось знайшли і тутже заявили шо то убієнні націоналістами поляки...
21.04.2026 20:06 Відповісти
Вона розташована за кільканадцять метрів від меморіалу, де у 1992 році було проведено ексгумаційні роботи", ????? В 1992 році ніякі ексгумаційні роботи в Острівки та Воля Островецькане проводили !!! Проводили аж У 2011 році археологічні та ексгумаційні роботи в цих селах проводила спільна польсько-українська група дослідників.
Інститут пам'яті підігрує полякам ??? Навіщо вони знову копають, там де вже копали ???
21.04.2026 20:35 Відповісти
У 2011 році президентом був янукович , який виконував всі забаганки кремля . Питання - які докази , що знайдені 230 станків належать саме полякам , а не українцям ? Які докази , що вини були вбиті саме УПА ? На документи, записи комуняк можна не спиратися , бо вони завжди брехливі .
21.04.2026 20:50 Відповісти
я вам скажу так... ті полякі які засмітили свій мозок московською ідеологією ,і не хочуть бачити шо Волинська трагедія була по всій Україні і для саміх українців ,тим більше шо це робили переодягнені нкведешникі , ці полякі люди москви , нам українцям чомусь кожна держава закидає все шо ім хочеться . А визнати такі самі вбивства та Голодомор , геноцид до українців ,ніхто не поспішає , бо всім треба наш Хліб та наша Земля ...
21.04.2026 20:52 Відповісти
Если неизвестная могила, то как нашли? И сразу заявлять не проведя даже первичной экспертизы. А ведь проблема очень давняя. Тут надо с ДНК начинать и многое другое и совместное иследование. И только потом что либо сообщать. С привлечением спецов из других стран для полной информации.
21.04.2026 20:55 Відповісти
А зараз всім згадати !! 20 січня 2010 року президент України Віктор Ющенко присвоїв звання Герой України (посмертно) лідеру ОУН Степану Бандері «за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву у боротьбі за незалежну Українську державу». Відзнаку вручили онукові Степана Бандери. Потім 70 процентів ідіЙотів вибрали президентом януковича , а він Указ про присвоєння Степану Бандері звання Героя України скасував на початку 2011 року. І в тому ж році 2011 запрошує поляків на дослідницькі розкопки в села Острівки та Воля Островецькане . А навіщо ? А все тому, щоб Україну не прийняли в ЕС , що б ми стали фашистами .
21.04.2026 20:59 Відповісти
А як там десятки тисяч польських полонених офіцерів, розстріляних НКВД під Смоленськом і Харковом? А знищена уся польська еліта у збитому літаку Лєшика Качинського? Росіяни їх там дострілювали, бо чути були постріли на відіо. Росіян лячно в розстрілах поляків звинувачувати?
21.04.2026 21:08 Відповісти
і шо тепер?
21.04.2026 21:30 Відповісти
Люди совісні не поїхали б на розкопки могил тоді, коли в країні війна, горе, щоденні похорони, пошуки тіл рідних і близьких. Польські "дослідники" не можуть зрозуміти наш біль, бо самі не відчули, що таке війна, що таке жити в тривозі роками. Я не бажаю їм нікому біди, але так хочеться, щоб десь поблизу тих розкопок у полі гепнув який дрон. Щоб злякав до гикавки, до мокрих штанів.
21.04.2026 22:05 Відповісти
Сподіваюсь що український інститут нацпам'яті нарешті знайшов собі такого ж відбитого супротивника.
21.04.2026 22:11 Відповісти
Років через 80 росіяни будуть шукати скелети в Донецькій області і говорити що українці геноцид росіян робили і потім требувати в України покаятись та землі які начебто належать їм бо там "жило їх населення ".
Поляки такі самі окупанти як і росіяни і так само роблять геноцид Українського народу на території історичних українських земель.
21.04.2026 22:49 Відповісти
Ой, не кипешуйте! Польскому институту нужен хайп для оправдания зарплаты - дело житейское!

