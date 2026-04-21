Польща заявила, що знайшла невідому досі братську могилу під час пошукових робіт на Волині. ФОТО

Під час пошукових робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька у Волинській області виявили невідому досі братську могилу. Стверджується, що це рештки жертв Волинської трагедії.

Про це заявив польський Інститут національної пам’яті, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Напередодні український Інститут нацпам’яті повідомляв, що з 20 квітня до 1 травня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька проводитимуть пошукові дослідження з метою виявлення останків мешканців села, які загинули у серпні 1943 року.

"На території колишнього господарства Стражиця у Волі Островецькій, у місці, де українські націоналісти у серпні 1943 року вчинили масове вбивство поляків, було виявлено невідому досі братську могилу. Вона розташована за кільканадцять метрів від меморіалу, де у 1992 році було проведено ексгумаційні роботи", - повідомляє ІНП.

"Попередній етап розкопок не дозволяє на цей час оцінити точні розміри могили, але це, безсумнівно, є масовим похованням", - додали там.

Фото: Instytut Pamięci Narodowej / X

Чому саме тут відбуваються пошуки жертв

В українському Інституті нацпам’яті зауважили, що наприкінці серпня 1943 року (в ніч проти 29 серпня, за іншими даними — 30 серпня) Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, переважна частина мешканців сіл трагічно загинула, а самі села були спалені.

