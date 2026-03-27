У селі Угли на Рівненщині не виявили масового поховання жертв Волинської трагедії

Спільна українсько-польська експедиція завершила 27 березня пошукові роботи в селі Угли Сарненського району, що на Рівненщині. Масового поховання поляків, жертв Другої світової війни не виявлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомив керівник Львівського меморіально-пошукового центру "Доля" Святослав Шеремета.

Як відбувалися пошукові роботи

Пошукові роботи проводила українська сторона за кошти української держави з 23 березня. Партнером був Поморський медичний університет у Польщі. Повністю дослідили всі локації, на які польська сторона вказала як такі, де можуть бути масові захоронення жертв Волинської трагедії.

Під час пошукових робіт були знайдені кілька людських останків на місці колишнього євангелістського німецького цвинтаря. Але це типові поодинокі поховання людей у могилі. Там ці останки й залишили.

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Також на краю колишнього кладовища знайшли останки людини, яка була нетипово похована – лежала на боці. За попередніми оцінками українського і польського антропологів, знайдені рештки чоловіка віком 30-50 років.

"Але ці людські останки не належать до масового поховання. Навіть зможемо точно визначити дату поховання людини, чиї останки знайдені, якщо визначимо вік дерева, яке росте поруч", – каже Шеремета.

На місці пошукових робіт українська сторона провела благоустрій.

Що передувало?

Пошуково-ексгумаційних робіт в селі Угли домагалася польська громадська діячка Кароліна Романовська, яка стверджувала роками, що в Углах у братській могилі спочивають члени її родини. За її словами, 18 людей були вбиті 12 травня 1943 року. Прадід Кароліни Романовської, який був війтом села Угли у час німецької окупації, за її розповідями, поховав близько 70 убитих поляків і українців на колишньому старому цвинтарі між дубами.

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Після звернення польки Український інститут національної пам’яті (УІНП) дав згоду на пошуково-ексгумаційні роботи.

Як заявив сьогодні польським медіа керівник польської експедиції, професор Поморського медичного університету Анджей Оссовський, проведуть ідентифікацію останків людини, яка була похована нетипово. Тоді можна буде стверджувати, чи взагалі йдеться про тих жертв, яких шукає польська сторона.

Нагадаємо, 23 березня в селі Угли Сарненського району Рівненської області розпочали пошуково-ексгумаційні роботи жертв Другої світової війни.