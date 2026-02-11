УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5363 відвідувача онлайн
Новини Волинська трагедія Ексгумація жертв Волинської трагедії
2 345 31

Волинська трагедія: Інститут нацпам’яті Польщі вимагає системних дозволів на ексгумації жертв

Волинська трагедія: Польща вимагає гідного поховання жертв

Інститут національної пам'яті Польщі наголошує, що без системних дозволів на ексгумації жертв Волинської трагедії примирення неможливе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві інституту на сторінці у Facebook.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

  • У документі коментується пропозиція директора українського ІНП щодо проведення "сміливого діалогу", кульмінацією якого має стати польсько-український конгрес істориків та видача дозволів на ексгумації.

Також читайте: У Європі зросла кількість українців з тимчасовим захистом: куди їдуть найчастіше?. ІНФОГРАФІКА

Ексгумація та ідентифікація жертв

Польський ІНП підкреслює, що примирення починається не з конференцій, а з правди та гідного поховання жертв. "Без згоди на пошукові та ідентифікаційні роботи розмови про розрядку напруженості звучать як побажання", – заявляють у заяві.

Інститут вважає, що системні дозволи на ексгумації та ідентифікація жертв – це фундамент для реального діалогу та примирення. Конгрес істориків може стати лише додатковим елементом цього процесу.

Також читайте: Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації

Позиція України

Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що врегулювання ексгумацій допоможе Україні і Польщі протистояти зовнішнім провокаціям. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що з боку України не буде перешкод для таких робіт.

Раніше Кароль Навроцький під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві подарував йому двотомну працю "Документи Волинського злочину".

Читайте: Україна і Польща узгодили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік

Автор: 

Польща (9275) ексгумація (171) Волинська трагедія (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
По вбивству Качинського вже все вияснили? Уламки літака повернули? Проковтнули вбивство Президента і багатьох видних діячів і мовчки утерлися.
показати весь коментар
11.02.2026 23:13 Відповісти
+22
Якась вибіркова у них національна памʼять, з повною амнезією про Катинь.
показати весь коментар
11.02.2026 23:14 Відповісти
+15
Лучше окопы, биляди, копайте на границе с ********** и козломордией.
показати весь коментар
11.02.2026 23:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По вбивству Качинського вже все вияснили? Уламки літака повернули? Проковтнули вбивство Президента і багатьох видних діячів і мовчки утерлися.
показати весь коментар
11.02.2026 23:13 Відповісти
Їх цікавить лише уже Волинь....НЕ КАТИНЬ, не 200 років рабства в Росьійській імперії а тільки Волинь.

в РФ ДУЖЕ ХОРОША пропаганда
показати весь коментар
11.02.2026 23:38 Відповісти
Або дуже багато грошей для корисних ідіотів в тому ж Польському Інституті Пам'яті.
показати весь коментар
12.02.2026 14:31 Відповісти
Україні потрібно життєво необхідно жити в мирі і в добрих стосунках зі всіма сусідами в тому числі з рашкою.
показати весь коментар
11.02.2026 23:14 Відповісти
Але не на умовах батрака, зрозумів!?
показати весь коментар
11.02.2026 23:31 Відповісти
Ізраїльтянин та газават брати навіки.
показати весь коментар
12.02.2026 14:34 Відповісти
Якась вибіркова у них національна памʼять, з повною амнезією про Катинь.
показати весь коментар
11.02.2026 23:14 Відповісти
Та про й польський концтабір для українців Береза Картузька вони чомусь згадують.

Таке враження, що в нас залишились історики та дипломати такі самі, як зе! юрИст..
показати весь коментар
11.02.2026 23:57 Відповісти
Лучше окопы, биляди, копайте на границе с ********** и козломордией.
показати весь коментар
11.02.2026 23:29 Відповісти
Може поляки хочуть бурштин добувати замість кісток? Залишили б у спокою всіх убієнних. Поставили б пам'ятник примирення. Тоді всі були жертвою кацапо-гітлеровської чуми. Чого тепер кістки перебирати для задоволення кацапів?
показати весь коментар
11.02.2026 23:36 Відповісти
пока слабый пинают все кому не лень) русне что-то гавкнуть даже не посмели, молча утерлись))0 таковы реалии с давних времён.
показати весь коментар
11.02.2026 23:37 Відповісти
А чому все так відбулося?
А тому що українцям не дають жити на своїй землі як не поляки то московити як не московити то візантія і т п
просто всім світом відʼїбіться від українців і вони збудують найкращу в світі країну , відʼїбіться підараси всіх мастей !
показати весь коментар
11.02.2026 23:46 Відповісти
Хто заважав будувати з 91 року? Тільки крали й руйнували. Весь стартовий капітал, що залишив срср профукали за папірці та обіцянки.
показати весь коментар
11.02.2026 23:50 Відповісти
Вони не від... допоки не будуть знати, що зароблять чоботом по морді. Тільки держава, армія, територія. кордони.
Але століттями українці не можуть об'єднатися і створити свою державу, чи може не хочуть і ліниві, чи може не знайшлося лідера який би об'єднав. Хоча якщо і знаходиться такий, його "доброзичливі" сусіди вбивають.

А на виборах "мудрий наріт" в черговий раз прос.ав Україну.
показати весь коментар
12.02.2026 16:11 Відповісти
Цікаво,чим полська сволота займалась на Волині?! Слава Степану Бандері,що вбив ката Українського народу!
показати весь коментар
12.02.2026 01:35 Відповісти
Степан Бандера не брав безпосередню участь у знищенні ворога українців Перацького. Він входив в групу українських патріотів, яка готувала страту.
показати весь коментар
12.02.2026 09:24 Відповісти
Щось таке враження, що закінчиться це "примирення" територіальними претензіями.
показати весь коментар
12.02.2026 07:29 Відповісти
Один з лозунгів польських шовіністів "Велика Польща від моря до моря!". Тобто від Чорного до Балтійського.
показати весь коментар
12.02.2026 09:22 Відповісти
Так, говорив з поляками на цю тему. Вони і досі за Річчю Посполитою тужать. І зовсім не проти її відновити. І якщо з прибалтами все складно і в тумані, то Волинь і Галичина - ось вони, під боком. Протягни руку і візьми...
показати весь коментар
12.02.2026 09:42 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2026 08:42 Відповісти
Яке право має щось вимагати польська інстанція у держави Україна? Карний Кодекс України в поміч,184 стаття,за вимагання,до 7 років.
показати весь коментар
12.02.2026 09:58 Відповісти
Хай спочатку таблички на могилах воїнів УПА відновлять
показати весь коментар
12.02.2026 10:01 Відповісти
У нас є інститут національної пам"яті,у них є інститут національної пам"яті і примирення між ними апріорі неможливе.Бо якраз в тому суть їх пам"яті щоб обсирати один одного.Тому нехай сваряться між собою до ку...вої мами,а нам жити як сусідам,памятаючи стару істину - нема більшої біди ніж ворог-сусід...
показати весь коментар
12.02.2026 10:37 Відповісти
браво!
показати весь коментар
12.02.2026 13:08 Відповісти
 
 