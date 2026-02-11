Волинська трагедія: Інститут нацпам’яті Польщі вимагає системних дозволів на ексгумації жертв
Інститут національної пам'яті Польщі наголошує, що без системних дозволів на ексгумації жертв Волинської трагедії примирення неможливе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві інституту на сторінці у Facebook.
- У документі коментується пропозиція директора українського ІНП щодо проведення "сміливого діалогу", кульмінацією якого має стати польсько-український конгрес істориків та видача дозволів на ексгумації.
Ексгумація та ідентифікація жертв
Польський ІНП підкреслює, що примирення починається не з конференцій, а з правди та гідного поховання жертв. "Без згоди на пошукові та ідентифікаційні роботи розмови про розрядку напруженості звучать як побажання", – заявляють у заяві.
Інститут вважає, що системні дозволи на ексгумації та ідентифікація жертв – це фундамент для реального діалогу та примирення. Конгрес істориків може стати лише додатковим елементом цього процесу.
Позиція України
Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що врегулювання ексгумацій допоможе Україні і Польщі протистояти зовнішнім провокаціям. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що з боку України не буде перешкод для таких робіт.
Раніше Кароль Навроцький під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві подарував йому двотомну працю "Документи Волинського злочину".
в РФ ДУЖЕ ХОРОША пропаганда
Таке враження, що в нас залишились історики та дипломати такі самі, як зе! юрИст..
А тому що українцям не дають жити на своїй землі як не поляки то московити як не московити то візантія і т п
просто всім світом відʼїбіться від українців і вони збудують найкращу в світі країну , відʼїбіться підараси всіх мастей !
Але століттями українці не можуть об'єднатися і створити свою державу, чи може не хочуть і ліниві, чи може не знайшлося лідера який би об'єднав. Хоча якщо і знаходиться такий, його "доброзичливі" сусіди вбивають.
А на виборах "мудрий наріт" в черговий раз прос.ав Україну.