Волынская трагедия: Институт нацпамяти Польши требует системных разрешений на эксгумацию жертв
Институт национальной памяти Польши подчеркивает, что без системных разрешений на эксгумацию жертв Волынской трагедии примирение невозможно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении института на странице в Facebook.
- В документе комментируется предложение директора украинского ИНП о проведении "смелого диалога", кульминацией которого должен стать польско-украинский конгресс историков и выдача разрешений на эксгумации.
Эксгумация и идентификация жертв
Польский ИНП подчеркивает, что примирение начинается не с конференций, а с правды и достойного захоронения жертв. "Без согласия на поисковые и идентификационные работы разговоры о разрядке напряженности звучат как пожелания", – заявляют в заявлении.
Институт считает, что системные разрешения на эксгумации и идентификация жертв – это фундамент для реального диалога и примирения. Конгресс историков может стать лишь дополнительным элементом этого процесса.
Позиция Украины
Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что урегулирование эксгумаций поможет Украине и Польше противостоять внешним провокациям. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что со стороны Украины не будет препятствий для таких работ.
Ранее Кароль Навроцкий во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве подарил ему двухтомный труд "Документы Волынского преступления".
в РФ ДУЖЕ ХОРОША пропаганда
Таке враження, що в нас залишились історики та дипломати такі самі, як зе! юрИст..
А тому що українцям не дають жити на своїй землі як не поляки то московити як не московити то візантія і т п
просто всім світом відʼїбіться від українців і вони збудують найкращу в світі країну , відʼїбіться підараси всіх мастей !
Але століттями українці не можуть об'єднатися і створити свою державу, чи може не хочуть і ліниві, чи може не знайшлося лідера який би об'єднав. Хоча якщо і знаходиться такий, його "доброзичливі" сусіди вбивають.
А на виборах "мудрий наріт" в черговий раз прос.ав Україну.