Волынская трагедия: Институт нацпамяти Польши требует системных разрешений на эксгумацию жертв

Институт национальной памяти Польши подчеркивает, что без системных разрешений на эксгумацию жертв Волынской трагедии примирение невозможно.

В документе комментируется предложение директора украинского ИНП о проведении "смелого диалога", кульминацией которого должен стать польско-украинский конгресс историков и выдача разрешений на эксгумации.

Эксгумация и идентификация жертв

Польский ИНП подчеркивает, что примирение начинается не с конференций, а с правды и достойного захоронения жертв. "Без согласия на поисковые и идентификационные работы разговоры о разрядке напряженности звучат как пожелания", – заявляют в заявлении.

Институт считает, что системные разрешения на эксгумации и идентификация жертв – это фундамент для реального диалога и примирения. Конгресс историков может стать лишь дополнительным элементом этого процесса.

Позиция Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что урегулирование эксгумаций поможет Украине и Польше противостоять внешним провокациям. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что со стороны Украины не будет препятствий для таких работ.

Ранее Кароль Навроцкий во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве подарил ему двухтомный труд "Документы Волынского преступления".

