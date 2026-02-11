РУС
Волынская трагедия: Институт нацпамяти Польши требует системных разрешений на эксгумацию жертв

Волынская трагедия: Польша требует достойного захоронения жертв

Институт национальной памяти Польши подчеркивает, что без системных разрешений на эксгумацию жертв Волынской трагедии примирение невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении института на странице в Facebook.

  • В документе комментируется предложение директора украинского ИНП о проведении "смелого диалога", кульминацией которого должен стать польско-украинский конгресс историков и выдача разрешений на эксгумации.

Эксгумация и идентификация жертв

Польский ИНП подчеркивает, что примирение начинается не с конференций, а с правды и достойного захоронения жертв. "Без согласия на поисковые и идентификационные работы разговоры о разрядке напряженности звучат как пожелания", – заявляют в заявлении.

Институт считает, что системные разрешения на эксгумации и идентификация жертв – это фундамент для реального диалога и примирения. Конгресс историков может стать лишь дополнительным элементом этого процесса.

Позиция Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что урегулирование эксгумаций поможет Украине и Польше противостоять внешним провокациям. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что со стороны Украины не будет препятствий для таких работ.

Ранее Кароль Навроцкий во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве подарил ему двухтомный труд "Документы Волынского преступления".

Польша (9165) эксгумация (170) Волынская трагедия (224)
Топ комментарии
+29
По вбивству Качинського вже все вияснили? Уламки літака повернули? Проковтнули вбивство Президента і багатьох видних діячів і мовчки утерлися.
11.02.2026 23:13 Ответить
+22
Якась вибіркова у них національна памʼять, з повною амнезією про Катинь.
11.02.2026 23:14 Ответить
+15
Лучше окопы, биляди, копайте на границе с ********** и козломордией.
11.02.2026 23:29 Ответить
Їх цікавить лише уже Волинь....НЕ КАТИНЬ, не 200 років рабства в Росьійській імперії а тільки Волинь.

в РФ ДУЖЕ ХОРОША пропаганда
11.02.2026 23:38 Ответить
Або дуже багато грошей для корисних ідіотів в тому ж Польському Інституті Пам'яті.
12.02.2026 14:31 Ответить
Україні потрібно життєво необхідно жити в мирі і в добрих стосунках зі всіма сусідами в тому числі з рашкою.
11.02.2026 23:14 Ответить
Але не на умовах батрака, зрозумів!?
11.02.2026 23:31 Ответить
Ізраїльтянин та газават брати навіки.
12.02.2026 14:34 Ответить
Та про й польський концтабір для українців Береза Картузька вони чомусь згадують.

Таке враження, що в нас залишились історики та дипломати такі самі, як зе! юрИст..
11.02.2026 23:57 Ответить
Може поляки хочуть бурштин добувати замість кісток? Залишили б у спокою всіх убієнних. Поставили б пам'ятник примирення. Тоді всі були жертвою кацапо-гітлеровської чуми. Чого тепер кістки перебирати для задоволення кацапів?
11.02.2026 23:36 Ответить
пока слабый пинают все кому не лень) русне что-то гавкнуть даже не посмели, молча утерлись))0 таковы реалии с давних времён.
11.02.2026 23:37 Ответить
А чому все так відбулося?
А тому що українцям не дають жити на своїй землі як не поляки то московити як не московити то візантія і т п
просто всім світом відʼїбіться від українців і вони збудують найкращу в світі країну , відʼїбіться підараси всіх мастей !
11.02.2026 23:46 Ответить
Хто заважав будувати з 91 року? Тільки крали й руйнували. Весь стартовий капітал, що залишив срср профукали за папірці та обіцянки.
11.02.2026 23:50 Ответить
Вони не від... допоки не будуть знати, що зароблять чоботом по морді. Тільки держава, армія, територія. кордони.
Але століттями українці не можуть об'єднатися і створити свою державу, чи може не хочуть і ліниві, чи може не знайшлося лідера який би об'єднав. Хоча якщо і знаходиться такий, його "доброзичливі" сусіди вбивають.

А на виборах "мудрий наріт" в черговий раз прос.ав Україну.
12.02.2026 16:11 Ответить
Цікаво,чим полська сволота займалась на Волині?! Слава Степану Бандері,що вбив ката Українського народу!
12.02.2026 01:35 Ответить
Степан Бандера не брав безпосередню участь у знищенні ворога українців Перацького. Він входив в групу українських патріотів, яка готувала страту.
12.02.2026 09:24 Ответить
Щось таке враження, що закінчиться це "примирення" територіальними претензіями.
12.02.2026 07:29 Ответить
Один з лозунгів польських шовіністів "Велика Польща від моря до моря!". Тобто від Чорного до Балтійського.
12.02.2026 09:22 Ответить
Так, говорив з поляками на цю тему. Вони і досі за Річчю Посполитою тужать. І зовсім не проти її відновити. І якщо з прибалтами все складно і в тумані, то Волинь і Галичина - ось вони, під боком. Протягни руку і візьми...
12.02.2026 09:42 Ответить
12.02.2026 08:42 Ответить
Яке право має щось вимагати польська інстанція у держави Україна? Карний Кодекс України в поміч,184 стаття,за вимагання,до 7 років.
12.02.2026 09:58 Ответить
Хай спочатку таблички на могилах воїнів УПА відновлять
12.02.2026 10:01 Ответить
У нас є інститут національної пам"яті,у них є інститут національної пам"яті і примирення між ними апріорі неможливе.Бо якраз в тому суть їх пам"яті щоб обсирати один одного.Тому нехай сваряться між собою до ку...вої мами,а нам жити як сусідам,памятаючи стару істину - нема більшої біди ніж ворог-сусід...
12.02.2026 10:37 Ответить
браво!
12.02.2026 13:08 Ответить
 
 