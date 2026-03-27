Новости Эксгумация жертв Волынской трагедии
В селе Углы на Ривненщине не обнаружили массового захоронения жертв Волынской трагедии

Совместная украинско-польская экспедиция завершила 27 марта поисковые работы в селе Углы Сарненского района на Ривненщине. Массового захоронения поляков, ставших жертвами Второй мировой войны, обнаружено не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил руководитель Львовского мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

Поисковые работы проводила украинская сторона за средства украинского государства с 23 марта. Партнером выступил Поморский медицинский университет в Польше. Были полностью исследованы все локации, которые польская сторона указала как места, где могут находиться массовые захоронения жертв Волынской трагедии.

Во время поисковых работ было найдено несколько человеческих останков на месте бывшего евангелического немецкого кладбища. Но это типичные единичные захоронения людей в могиле. Там эти останки и оставили.

Читайте также: Волынская трагедия: Институт национальной памяти Польши требует системных разрешений на эксгумацию жертв

Также на краю бывшего кладбища нашли останки человека, который был нетипично похоронен – лежал на боку. По предварительным оценкам украинских и польских антропологов, найденные останки принадлежат мужчине в возрасте 30-50 лет.

"Но эти человеческие останки не относятся к массовому захоронению. Мы даже сможем точно определить дату захоронения человека, чьи останки найдены, если определим возраст дерева, которое растет рядом", — говорит Шеремета.

На месте поисковых работ украинская сторона провела благоустройство.

Поисково-эксгумационных работ в селе Углы добивалась польская общественная деятельница Каролина Романовская, которая годами утверждала, что в Углах в братской могиле покоятся члены ее семьи. По ее словам, 18 человек были убиты 12 мая 1943 года. Прадед Каролины Романовской, который был старостой села Углы во время немецкой оккупации, по ее рассказам, похоронил около 70 убитых поляков и украинцев на бывшем старом кладбище между дубами.

Читайте также: Украина разрешила Польше поисковые работы в районе Гуты Пеняцкой на Львовщине

После обращения польки Украинский институт национальной памяти (УИНП) дал согласие на поисково-эксгумационные работы.

Как заявил сегодня польским СМИ руководитель польской экспедиции, профессор Поморского медицинского университета Анджей Оссовский, будет проведена идентификация останков человека, который был похоронен нетипично. Тогда можно будет утверждать, идет ли вообще речь о тех жертвах, которых ищет польская сторона.

Напомним, 23 марта в селе Углы Сарненского района Ривненской области начались поисково-эксгумационные работы по поиску жертв Второй мировой войны.

а на Лемківщині, Надсянні, Підляшші, Холмщині масового поховання жертв
Операції «Вісла» теж не виявили? 👀
27.03.2026 21:00 Ответить
Поляки накопають на свою голову.
27.03.2026 21:02 Ответить
Ідея заснування університету в Києві виникла в панівних колах Російської імперії ще на початку ХІХ ст. Однак втілювати в життя плани створення університету влада розпочала лише 1833 р., після закриття двох найбільших навчальних осередків Віленського навчального округу: Кременецького ліцею на Волині та Імператорського Віленського університету, які стали основою новозаснованого університету. Після Польського повстання 1830-1831 років.
Початковою метою, що ставилася перед Київським університетом, був намір позбавити культурної підтримки, а відтак русифікувати полонофільську київську інтелігенцію, яка була вороже налаштована до влади та співчувала Польському повстанню 1830-1831 років. Апеляція до імені князя Володимира символізувала саме цей напрямок діяльності.
27.03.2026 21:12 Ответить
Тимчасова комісія для розгляду давніх актів (Київська археографічна комісія) була створена у 1843 році (офіційно почала працювати пізніше) передусім з політичних міркувань Російської імперії.
Після польського повстання 1830-1831 років влада прагнула документально підтвердити, що Правобережна Україна є православною та російською, а не польською.
Пошук історичних прав: Комісія мала збирати та публікувати документи (літописи, акти), які б легітимізували владу імперії на цих землях.
Боротьба з польським впливом: Потрібно було витіснити польську культуру та ідеологію з наукового та адміністративного життя Києва.
Науковий інтерес: Попри політичне замовлення, це дало поштовх до системного збору історичних джерел, де працювали видатні діячі, як-от Михайло Максимович та Тарас Шевченко.
27.03.2026 21:15 Ответить
Навіть не дивує... Поляки в таких питаннях ще ті міфотворці...
27.03.2026 21:02 Ответить
черговий міт про бандерівців-убивць розвіявся як дим
27.03.2026 21:05 Ответить
Як же ж поляки тепер без людобойства
27.03.2026 21:06 Ответить
Пошукові роботи проводила українська сторона за кошти української держави, це повний писець. Нам що немає на що гроші дівати ?
27.03.2026 21:07 Ответить
Ех, поляки, поляки... Ви правду про вбивство свого президента Качинського і польської політеліти кгбешником ****** так і не розкопали... То правду про злочини і провокації нквдешників та їх посібників ви і поготів не розкопаєте...
27.03.2026 21:07 Ответить
тиць-пердиць! Яка несподіванка!
27.03.2026 21:08 Ответить
Треба шукати далеко західніше. Історик Б.В.Соколов писав, що в лісах були зелені (дикі) партизани, а також єврейські партизани. Зелені фактично були бандитами. В боях з німцями участі не брали, але нападали на села в пошуках продуктів. Поляки думали на УПА, а українці - на Армію Крайову.
27.03.2026 21:08 Ответить
Воно й не дивно 🙄
27.03.2026 21:13 Ответить
