В селе Углы на Ривненщине не обнаружили массового захоронения жертв Волынской трагедии

Совместная украинско-польская экспедиция завершила 27 марта поисковые работы в селе Углы Сарненского района на Ривненщине. Массового захоронения поляков, ставших жертвами Второй мировой войны, обнаружено не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил руководитель Львовского мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

Как проходили поисковые работы

Поисковые работы проводила украинская сторона за средства украинского государства с 23 марта. Партнером выступил Поморский медицинский университет в Польше. Были полностью исследованы все локации, которые польская сторона указала как места, где могут находиться массовые захоронения жертв Волынской трагедии.

Во время поисковых работ было найдено несколько человеческих останков на месте бывшего евангелического немецкого кладбища. Но это типичные единичные захоронения людей в могиле. Там эти останки и оставили.

Читайте также: Волынская трагедия: Институт национальной памяти Польши требует системных разрешений на эксгумацию жертв

Также на краю бывшего кладбища нашли останки человека, который был нетипично похоронен – лежал на боку. По предварительным оценкам украинских и польских антропологов, найденные останки принадлежат мужчине в возрасте 30-50 лет.

"Но эти человеческие останки не относятся к массовому захоронению. Мы даже сможем точно определить дату захоронения человека, чьи останки найдены, если определим возраст дерева, которое растет рядом", — говорит Шеремета.

На месте поисковых работ украинская сторона провела благоустройство.

Что предшествовало?

Поисково-эксгумационных работ в селе Углы добивалась польская общественная деятельница Каролина Романовская, которая годами утверждала, что в Углах в братской могиле покоятся члены ее семьи. По ее словам, 18 человек были убиты 12 мая 1943 года. Прадед Каролины Романовской, который был старостой села Углы во время немецкой оккупации, по ее рассказам, похоронил около 70 убитых поляков и украинцев на бывшем старом кладбище между дубами.

Читайте также: Украина разрешила Польше поисковые работы в районе Гуты Пеняцкой на Львовщине

После обращения польки Украинский институт национальной памяти (УИНП) дал согласие на поисково-эксгумационные работы.

Как заявил сегодня польским СМИ руководитель польской экспедиции, профессор Поморского медицинского университета Анджей Оссовский, будет проведена идентификация останков человека, который был похоронен нетипично. Тогда можно будет утверждать, идет ли вообще речь о тех жертвах, которых ищет польская сторона.

Напомним, 23 марта в селе Углы Сарненского района Ривненской области начались поисково-эксгумационные работы по поиску жертв Второй мировой войны.