На Ривненщине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии
В селе Углы Сарненского района Ривненской области начались поисково-эксгумационные работы по поиску жертв Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
К работам присоединилась совместная украинско-польская экспедиция в составе около 20 специалистов.
Подробности
Эксгумационные работы начались 23 марта. Сразу после начала использования техники в земле обнаружили человеческие останки.
Работы проводятся на территории бывшего кладбища, поэтому пока неизвестно, кому именно принадлежат найденные останки.
С украинской стороны участвуют эксперты Львовского мемориально-поискового центра "Доля", с польской – специалисты Поморского университета.
Что известно
Инициатором проведения эксгумаций стала польская общественная деятельница Каролина Романовская, родственники которой, по ее словам, похоронены в братской могиле в этом селе.
Она отмечает, что, по семейным свидетельствам, в мае 1943 года здесь могли быть убиты не менее 18 человек, а всего похоронены – до 70 человек, среди которых как поляки, так и украинцы.
Руководитель центра "Доля" Святослав Шеремета сообщил, что первый этап работ продлится до 27 марта.
Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Украина и Польша начали подготовку к проведению поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии в Ривненской области. В селе Углы состоялся совместный разведывательный выезд украинских и польских специалистов, в ходе которого осмотрели место будущих работ, определили ориентировочные сроки их проведения и обсудили организационные и вопросы безопасности.
Речь шла и о том, что эксгумации планируется провести весной 2026 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти. Стороны также согласовали методику проведения работ, логистику и другие практические аспекты реализации проекта.
