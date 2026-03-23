На Ривненщине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии

В селе Углы Сарненского района Ривненской области начались поисково-эксгумационные работы по поиску жертв Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

К работам присоединилась совместная украинско-польская экспедиция в составе около 20 специалистов.

Подробности

Эксгумационные работы начались 23 марта. Сразу после начала использования техники в земле обнаружили человеческие останки.

Работы проводятся на территории бывшего кладбища, поэтому пока неизвестно, кому именно принадлежат найденные останки.

С украинской стороны участвуют эксперты Львовского мемориально-поискового центра "Доля", с польской – специалисты Поморского университета.

Что известно

Инициатором проведения эксгумаций стала польская общественная деятельница Каролина Романовская, родственники которой, по ее словам, похоронены в братской могиле в этом селе.

Она отмечает, что, по семейным свидетельствам, в мае 1943 года здесь могли быть убиты не менее 18 человек, а всего похоронены – до 70 человек, среди которых как поляки, так и украинцы.

Руководитель центра "Доля" Святослав Шеремета сообщил, что первый этап работ продлится до 27 марта.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Украина и Польша начали подготовку к проведению поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии в Ривненской области. В селе Углы состоялся совместный разведывательный выезд украинских и польских специалистов, в ходе которого осмотрели место будущих работ, определили ориентировочные сроки их проведения и обсудили организационные и вопросы безопасности.

Речь шла и о том, что эксгумации планируется провести весной 2026 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти. Стороны также согласовали методику проведения работ, логистику и другие практические аспекты реализации проекта.

