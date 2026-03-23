На Рівненщині розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії
У селі Угли Сарненського району Рівненської області розпочали пошуково-ексгумаційні роботи жертв Другої світової війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
До робіт долучилася спільна українсько-польська експедиція у складі близько 20 фахівців.
Подробиці
Ексгумаційні роботи стартували 23 березня. Одразу після початку використання техніки в землі виявили людські рештки.
Роботи проводяться на території колишнього кладовища, тому наразі невідомо, кому саме належать знайдені останки.
З української сторони участь беруть експерти Львівського меморіально-пошукового центру "Доля", з польської – фахівці Поморського університету.
Що відомо
Ініціаторкою проведення ексгумацій стала польська громадська діячка Кароліна Романовська, родичі якої, за її словами, поховані у братській могилі в цьому селі.
Вона зазначає, що, за сімейними свідченнями, у травні 1943 року тут могли бути вбиті щонайменше 18 осіб, а загалом поховані – до 70 людей, серед яких як поляки, так і українці.
Керівник центру "Доля" Святослав Шеремета повідомив, що перший етап робіт триватиме до 27 березня.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.
- Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
- 4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
- У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
- Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
- У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
- 6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
- Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.
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