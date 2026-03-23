На Рівненщині розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії

У селі Угли Сарненського району Рівненської області розпочали пошуково-ексгумаційні роботи жертв Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

До робіт долучилася спільна українсько-польська експедиція у складі близько 20 фахівців.

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Подробиці

Ексгумаційні роботи стартували 23 березня. Одразу після початку використання техніки в землі виявили людські рештки.

Роботи проводяться на території колишнього кладовища, тому наразі невідомо, кому саме належать знайдені останки.

З української сторони участь беруть експерти Львівського меморіально-пошукового центру "Доля", з польської – фахівці Поморського університету.

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Що відомо

Ініціаторкою проведення ексгумацій стала польська громадська діячка Кароліна Романовська, родичі якої, за її словами, поховані у братській могилі в цьому селі.

Вона зазначає, що, за сімейними свідченнями, у травні 1943 року тут могли бути вбиті щонайменше 18 осіб, а загалом поховані – до 70 людей, серед яких як поляки, так і українці.

Керівник центру "Доля" Святослав Шеремета повідомив, що перший етап робіт триватиме до 27 березня.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

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