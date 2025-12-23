Україна та Польща розпочали підготовку до пошуку жертв Волинської трагедії на Рівненщині

У селі Угли Рівненської області відбувся розвідувальний виїзд за участю фахівців з України та Польщі для обговорення подальших ексгумацій жертв Волинської трагедії, які відбудуться в березні-квітні 2026 року.

Про це повідомляє Міністерство культури, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошукові роботи на Рівненщині

Під час виїзду українськими та польськими фахівцями із залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування було оглянуто місце проведення майбутніх пошукових досліджень, визначено потенційні дати їх проведення, обговорено питання логістики, нагальних потреб, методики проведення робіт, а також безпекових питань під час їх реалізації, які є особливо актуальними в умовах широкомасштабного вторгнення РФ.

У Мінкульті нагадали, що зазначені роботи заплановано провести навесні 2026 року за результатами домовленостей, досягнутих на засіданнях Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті й зокрема закріпленими в їх спільному комюніке щодо результатів її діяльності у 2025 році.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

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