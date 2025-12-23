Україна та Польща розпочали підготовку до пошуку жертв Волинської трагедії на Рівненщині
У селі Угли Рівненської області відбувся розвідувальний виїзд за участю фахівців з України та Польщі для обговорення подальших ексгумацій жертв Волинської трагедії, які відбудуться в березні-квітні 2026 року.
Про це повідомляє Міністерство культури, інформує Цензор.НЕТ.
Пошукові роботи на Рівненщині
Під час виїзду українськими та польськими фахівцями із залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування було оглянуто місце проведення майбутніх пошукових досліджень, визначено потенційні дати їх проведення, обговорено питання логістики, нагальних потреб, методики проведення робіт, а також безпекових питань під час їх реалізації, які є особливо актуальними в умовах широкомасштабного вторгнення РФ.
У Мінкульті нагадали, що зазначені роботи заплановано провести навесні 2026 року за результатами домовленостей, досягнутих на засіданнях Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті й зокрема закріпленими в їх спільному комюніке щодо результатів її діяльності у 2025 році.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.
- Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
- 4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
- У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
- Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
- У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
- 6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
- Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.
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Україна стікає кров'ю, а вони використовують ситуацію. Тьху на вас!
вбили ряд лідерів українського національного руху, а у деяких районах знищили
цілі українські села. Внаслідок укладення радянсько-польського договору 1945 та договору
про польсько-радянський кордон (від 16.8.1945) територія північної Лемківщини
була остаточно передана Польщі...
Чи проведені роботи по ексгумації вбитих українців на тих територіях, котрі передано до складу Польщі? Хоча б в тій же Холмщині і Закерзонні.
Територія Східної Галичини була офіційно передана Лігою
Націй 14 травня 1923 року до складу Польщі за умови вирішення українського
питання: надання українцям Польщі автономії. Попри це, польська влада
знехтувала цими зобов'язаннями; натомість активно проводила політику
колонізації, асиміляції і загального утиску українського населення краю. Так,
навіть сама назва «Галичина» була офіційно замінена на Східна «Малопольща»,
репресувалися українські політики, припинялося фінансування освіти українською
мовою.