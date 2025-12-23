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Новини Ексгумація жертв Волинської трагедії
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Україна та Польща розпочали підготовку до пошуку жертв Волинської трагедії на Рівненщині

Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

У селі Угли Рівненської області відбувся розвідувальний виїзд за участю фахівців з України та Польщі для обговорення подальших ексгумацій жертв Волинської трагедії, які відбудуться в березні-квітні 2026 року.

Про це повідомляє Міністерство культури, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошукові роботи на Рівненщині

Під час виїзду українськими та польськими фахівцями із залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування було оглянуто місце проведення майбутніх пошукових досліджень, визначено потенційні дати їх проведення, обговорено питання логістики, нагальних потреб, методики проведення робіт, а також безпекових питань під час їх реалізації, які є особливо актуальними в умовах широкомасштабного вторгнення РФ.

У Мінкульті нагадали, що зазначені роботи заплановано провести навесні 2026 року за результатами домовленостей, досягнутих на засіданнях Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті й зокрема закріпленими в їх спільному комюніке щодо результатів її діяльності у 2025 році.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

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Автор: 

Міністерство культури (772) Польща (9570) ексгумація (173) Волинська трагедія (162) Рівненська область (1312) Сарненський район (6) Угли (2)
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Топ коментарі
+10
Польща -- повне лайно!

Україна стікає кров'ю, а вони використовують ситуацію. Тьху на вас!
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23.12.2025 16:33 Відповісти
+10
Після зайняття Лемківщини радянськими військами в 1945 р. польські бойовики Армії Крайової
вбили ряд лідерів українського національного руху, а у деяких районах знищили
цілі українські села. Внаслідок укладення радянсько-польського договору 1945 та договору
про польсько-радянський кордон (від 16.8.1945) територія північної Лемківщини
була остаточно передана Польщі...
 Чи проведені роботи по ексгумації вбитих українців на тих територіях, котрі передано до складу Польщі? Хоча б в тій же Холмщині і Закерзонні.
Територія Східної Галичини була офіційно передана Лігою
Націй 14 травня 1923 року до складу Польщі за умови вирішення українського
питання: надання українцям Польщі автономії. Попри це, польська влада
знехтувала цими зобов'язаннями; натомість активно проводила політику
колонізації, асиміляції і загального утиску українського населення краю. Так,
навіть сама назва «Галичина» була офіційно замінена на Східна «Малопольща»,
репресувалися українські політики, припинялося фінансування освіти українською
мовою.
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23.12.2025 16:59 Відповісти
+9
Полякам байдуже на війну в Україні, в них в голові ще досі Друга світова війна та міжнаціональні розборки!
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23.12.2025 16:45 Відповісти

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