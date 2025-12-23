РУС
Новости Эксгумация жертв Волынской трагедии
742 26

Украина и Польша начали подготовку к поиску жертв Волынской трагедии на Ривненщине

Эксгумация жертв Волынской трагедии в Тернопольской области

В селе Угли Ровенской области состоялся разведывательный выезд с участием специалистов из Украины и Польши для обсуждения дальнейших эксгумаций жертв Волынской трагедии, которые состоятся в марте-апреле 2026 года.

Об этом сообщает Министерство культуры, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поисковые работы на Ривненщине

Во время выезда украинскими и польскими специалистами с привлечением представителей органов государственной власти и местного самоуправления было осмотрено место проведения будущих поисковых исследований, определены потенциальные даты их проведения, обсуждены вопросы логистики, насущных потребностей, методики проведения работ, а также вопросы безопасности во время их реализации, которые особенно актуальны в условиях широкомасштабного вторжения РФ.

В Минкульте напомнили, что указанные работы планируется провести весной 2026 года по результатам договоренностей, достигнутых на заседаниях Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти и, в частности, закрепленных в их совместном коммюнике о результатах ее деятельности в 2025 году.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

+5
Після зайняття Лемківщини радянськими військами в 1945 р. польські бойовики Армії Крайової
вбили ряд лідерів українського національного руху, а у деяких районах знищили
цілі українські села. Внаслідок укладення радянсько-польського договору 1945 та договору
про польсько-радянський кордон (від 16.8.1945) територія північної Лемківщини
була остаточно передана Польщі...
 Чи проведені роботи по ексгумації вбитих українців на тих територіях, котрі передано до складу Польщі? Хоча б в тій же Холмщині і Закерзонні.
Територія Східної Галичини була офіційно передана Лігою
Націй 14 травня 1923 року до складу Польщі за умови вирішення українського
питання: надання українцям Польщі автономії. Попри це, польська влада
знехтувала цими зобов'язаннями; натомість активно проводила політику
колонізації, асиміляції і загального утиску українського населення краю. Так,
навіть сама назва «Галичина» була офіційно замінена на Східна «Малопольща»,
репресувалися українські політики, припинялося фінансування освіти українською
мовою.
23.12.2025 16:59 Ответить
+3
Польща -- повне лайно!

Україна стікає кров'ю, а вони використовують ситуацію. Тьху на вас!
23.12.2025 16:33 Ответить
+3
Полякам байдуже на війну в Україні, в них в голові ще досі Друга світова війна та міжнаціональні розборки!
23.12.2025 16:45 Ответить
Своїх зараз шукати треба, а у минулому нехай ....... клпирспютьмя
23.12.2025 16:33 Ответить
23.12.2025 16:45 Ответить
23.12.2025 16:33 Ответить
Чим поляки гірші за тих же хрянцузів та німчури які на українцях ще й заробляють добряче
23.12.2025 16:41 Ответить
Поляки час підгадали - весь піздєц!
23.12.2025 16:38 Ответить
Це говоре тільке про одне, що в Варшаві сидить агентура Москви, як прикд вони вмісто того щоб виробляти свої дрони вони танки купують, які горять всі і Абрамси і Леопарди і К9, отакої, і ще язик повертається ще звиначувати Україну, якщо Польшу вооружить до зубів вони як і кацапи почнуть відвойовувати у всих сусідів тіпа свої территорії, почнуть з самих слабших , а це Литва, Чехія та Словатчина на Україні почнуть всі шляхи перекривати))). Гієна Європи є гієна Європи це в крові.
23.12.2025 16:54 Ответить
Ну і з якого дива всі повинні за українців переживати??? Дали типу 90 млрдів.. А далі ви самі як небуть
23.12.2025 16:58 Ответить
Кацап заїхав на Цензор, СБУ пишіть айпішеку
23.12.2025 17:07 Ответить
🤣🤣🤣🤣Не ж всі дураки як ти
23.12.2025 17:10 Ответить
Тупак..хто тобі шо винен ??
23.12.2025 17:12 Ответить
Хренова новина. Кінчиться ультиматумом мазурів про виплату репарацій. Але слабку державу влада якої дознущалася над пересічними що вони не бажають її захищати, легко нагнути навіть нікчемам із зашкаленим гонором
23.12.2025 16:56 Ответить
що кому а курці просо!
23.12.2025 16:57 Ответить
Кажуть що їм дуже болить, я питаю а за втрати двадцятирічної війни з Тевтонцями і двадцятирічної війни зі Шведами та втрати незалежності у 1799, 1830, 1863, 1939 роках не болить? Відповідае - "це було давно"! а ось Волинська резня нещодавно" . Кривда від Українців їм болить особливіше.
23.12.2025 16:57 Ответить
А самолет ухуйканый кацапней под смоленском их не напрягает?
23.12.2025 17:05 Ответить
23.12.2025 16:59 Ответить
Если шо, то франье и сейчас подмогнет кацапне.
23.12.2025 18:05 Ответить
Так ото ж ...
23.12.2025 18:07 Ответить
http://uargument.com.ua/istoriya/ispoved-palacha-kak-ot-ruk-polskogo-podpolya-gibli-ukraintsyi-i-polyaki/
Це сповідь вбивці українців з Армії Крайової. Він не дописав цю сповідь - застрелився.
23.12.2025 17:01 Ответить
Саме на часі, ФСБ дарма хліба не їсть.
23.12.2025 17:06 Ответить
У світі коли-небудь щось відбувається без ФСБ?
23.12.2025 17:11 Ответить
Вокруг Украины - НЕТ.
23.12.2025 18:06 Ответить
Це новина вписується в масовану атаку рашистів, більше 600 шахедів і ракет. Думаю Навроцький поговорив з ху@лом щоб не бив де проводяться розкопки
23.12.2025 17:11 Ответить
Потрібно вирішити цю проблему і надалі жити дружно, не озираючись...
23.12.2025 17:18 Ответить
питання: що ті поляки робили в Рівненьській області?
23.12.2025 17:43 Ответить
гугл каже, що здалися в полон...
23.12.2025 17:55 Ответить
 
 