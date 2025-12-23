Украина и Польша начали подготовку к поиску жертв Волынской трагедии на Ривненщине

В селе Угли Ровенской области состоялся разведывательный выезд с участием специалистов из Украины и Польши для обсуждения дальнейших эксгумаций жертв Волынской трагедии, которые состоятся в марте-апреле 2026 года.

Поисковые работы на Ривненщине

Во время выезда украинскими и польскими специалистами с привлечением представителей органов государственной власти и местного самоуправления было осмотрено место проведения будущих поисковых исследований, определены потенциальные даты их проведения, обсуждены вопросы логистики, насущных потребностей, методики проведения работ, а также вопросы безопасности во время их реализации, которые особенно актуальны в условиях широкомасштабного вторжения РФ.

В Минкульте напомнили, что указанные работы планируется провести весной 2026 года по результатам договоренностей, достигнутых на заседаниях Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти и, в частности, закрепленных в их совместном коммюнике о результатах ее деятельности в 2025 году.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

