Украина и Польша начали подготовку к поиску жертв Волынской трагедии на Ривненщине
В селе Угли Ровенской области состоялся разведывательный выезд с участием специалистов из Украины и Польши для обсуждения дальнейших эксгумаций жертв Волынской трагедии, которые состоятся в марте-апреле 2026 года.
Об этом сообщает Министерство культуры, информирует Цензор.НЕТ.
Поисковые работы на Ривненщине
Во время выезда украинскими и польскими специалистами с привлечением представителей органов государственной власти и местного самоуправления было осмотрено место проведения будущих поисковых исследований, определены потенциальные даты их проведения, обсуждены вопросы логистики, насущных потребностей, методики проведения работ, а также вопросы безопасности во время их реализации, которые особенно актуальны в условиях широкомасштабного вторжения РФ.
В Минкульте напомнили, что указанные работы планируется провести весной 2026 года по результатам договоренностей, достигнутых на заседаниях Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти и, в частности, закрепленных в их совместном коммюнике о результатах ее деятельности в 2025 году.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
- В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
- Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
- 4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
- В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов.
- Впоследствии Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Угли Ровенской области.
- 6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные во время эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
- Польская сторона согласовала с Украиной на 30 сентября 2025 года начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова.
Україна стікає кров'ю, а вони використовують ситуацію. Тьху на вас!
вбили ряд лідерів українського національного руху, а у деяких районах знищили
цілі українські села. Внаслідок укладення радянсько-польського договору 1945 та договору
про польсько-радянський кордон (від 16.8.1945) територія північної Лемківщини
була остаточно передана Польщі...
Чи проведені роботи по ексгумації вбитих українців на тих територіях, котрі передано до складу Польщі? Хоча б в тій же Холмщині і Закерзонні.
Територія Східної Галичини була офіційно передана Лігою
Націй 14 травня 1923 року до складу Польщі за умови вирішення українського
питання: надання українцям Польщі автономії. Попри це, польська влада
знехтувала цими зобов'язаннями; натомість активно проводила політику
колонізації, асиміляції і загального утиску українського населення краю. Так,
навіть сама назва «Галичина» була офіційно замінена на Східна «Малопольща»,
репресувалися українські політики, припинялося фінансування освіти українською
мовою.
Це сповідь вбивці українців з Армії Крайової. Він не дописав цю сповідь - застрелився.