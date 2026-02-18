РУС
Украина разрешила Польше поисковые работы в районе Гуты Пеняцкой на Львовщине

Украина предоставила Польше разрешение на поисковые работы в Гуте Пеняцкой

Министерство культуры Украины дало разрешение на проведение поисковых работ в районе бывшего села Гута Пеняцкая - ныне в пределах сел Жарков и Голубица Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, информирует Цензор.НЕТ.

Работы будет выполнять совместная украинско-польская экспедиция

Решение принято после рассмотрения заявления, поступившего 16 февраля 2026 года.

Работы касаются поиска и локализации мест захоронений жителей села, погибших во время Второй мировой войны.

"Решение основано на договоренностях украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти. Они зафиксированы в совместном коммюнике по итогам работы в 2025 году, а также подтверждены во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Кароля Навроцкого 19 декабря 2025 года в Варшаве", - говорится в сообщении.

Читайте также: Эксгумированные во Львове останки польских солдат перезахоронят в Мостисках

Поисковые работы будет выполнять совместная украинско-польская экспедиция. Специалисты будут пытаться установить точное место захоронения. В случае обнаружения останков работы продолжатся в формате эксгумации с последующим перезахоронением.

В Минкульте добавили, что в 2026 году Украина и Польша также планируют другие исследования на территории обоих государств.

Читайте также: Украина и Польша согласовали планы поисково-эксгумационных работ на 2026 год

Министерство культуры и информационной политики (84) Польша (1879) эксгумация (72)
Дозвольте полякам пошуки біля Гути на Сумщині 2 км від кацапстана☹️
18.02.2026 18:58 Ответить
На Харківщині є місце розстрілів і плховань польських військових ... але , чомусь , полякам це не цікаво
18.02.2026 19:32 Ответить
Так і потрібно вирішувати сусідські питання... Мирно і без каменів в город...
18.02.2026 19:01 Ответить
Так, треба втигнути накопати 2 млн. кресняків, вбитих бандерою.
Неандертальці і трипільці теж рахуються за пОляків.
18.02.2026 19:16 Ответить
Трагічні події у Гурті Пеняцькій до Волинської трагедії взагалі відношення не мають, як і до УПА, там провокаторами були червоні партизани( як і на Волині), а карателями були німецькі формування
18.02.2026 19:46 Ответить
 
 