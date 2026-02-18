Украина разрешила Польше поисковые работы в районе Гуты Пеняцкой на Львовщине

Министерство культуры Украины дало разрешение на проведение поисковых работ в районе бывшего села Гута Пеняцкая - ныне в пределах сел Жарков и Голубица Львовской области.

Работы будет выполнять совместная украинско-польская экспедиция

Решение принято после рассмотрения заявления, поступившего 16 февраля 2026 года.

Работы касаются поиска и локализации мест захоронений жителей села, погибших во время Второй мировой войны.

"Решение основано на договоренностях украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти. Они зафиксированы в совместном коммюнике по итогам работы в 2025 году, а также подтверждены во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Кароля Навроцкого 19 декабря 2025 года в Варшаве", - говорится в сообщении.

Поисковые работы будет выполнять совместная украинско-польская экспедиция. Специалисты будут пытаться установить точное место захоронения. В случае обнаружения останков работы продолжатся в формате эксгумации с последующим перезахоронением.

В Минкульте добавили, что в 2026 году Украина и Польша также планируют другие исследования на территории обоих государств.

