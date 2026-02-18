Кричав "Зй###йте в Україну" та розпилив газ: таксист напав на вагітну українку у Варшаві. ВIДЕО

У центрі польської Варшави водій таксі, ймовірно, поляк застосував проти українки сльозогінний газ. Перед цим він кричав образливі фрази. Дівчина перебуває на п'ятому місяці вагітності.

Про це повідомили Центр моніторингу расистських та ксенофобських проявів у Польщі та портал Warsaw, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці ситуації

Відомо, що інцидент стався 12 лютого біля будинку, де українка Анастасія живе разом зі своїм чоловіком. Вони мешкають у Варшаві уже 10 років, зараз Анастасія перебуває на п'ятому місяці вагітності.

Жінка розповіла, що водій таксі, попри знак заборони, заїхав у вузьку вулицю і зупинився. Тим самим він перегородив виїзд іншим авто. За словами українки, після того, як водій таксі побачив автівку з українськими номерами, він опустив вікно та почав кричати до чоловіка потерпілої: "Wypierdalaj na Ukrainę!" (Зй###йте в Україну).

Анастасія розповіла, що намагалася спокійно пояснити таксисту, що він повинен від’їхати, оскільки блокує виїзд. Однак після словесних образ той застосував проти них сльозогінний газ.

"Він назвав мене повією, на що чоловік вискочив з машини, — згадує дівчина. — І ми обоє з чоловіком отримали балончиком".

Поліція розслідує напад

Пасажири таксі були в паніці. Вони вискочили з машини, таксист-поляк ледь не переїжджає одного з них, намагаючись від'їхати. Пасажири сідають у машину і всі тікають з місця події.

На місце викликали поліцію. Прибулі співробітники списали дані учасників інциденту, "запитали, як виглядала історія". "Списали дані свідка, який прибіг зверху, але дуже неохоче", - додає Анастасія.

Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення недоторканності людини з мотивів національної приналежності. Санкція статті передбачає покарання до трьох років ув’язнення.

