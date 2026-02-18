Кричав "Зй###йте в Україну" та розпилив газ: таксист напав на вагітну українку у Варшаві. ВIДЕО

У центрі польської Варшави водій таксі, ймовірно, поляк застосував проти українки сльозогінний газ. Перед цим він кричав образливі фрази. Дівчина перебуває на п'ятому місяці вагітності. 

Про це повідомили Центр моніторингу расистських та ксенофобських проявів у Польщі та портал Warsaw, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці ситуації

Відомо, що інцидент стався 12 лютого біля будинку, де українка Анастасія живе разом зі своїм чоловіком. Вони мешкають у Варшаві уже 10 років, зараз Анастасія перебуває на п'ятому місяці вагітності.

Жінка розповіла, що водій таксі, попри знак заборони, заїхав у вузьку вулицю і зупинився. Тим самим він перегородив виїзд іншим авто. За словами українки, після того, як водій таксі побачив автівку з українськими номерами, він опустив вікно та почав кричати до чоловіка потерпілої: "Wypierdalaj na Ukrainę!" (Зй###йте в Україну).

Анастасія розповіла, що намагалася спокійно пояснити таксисту, що він повинен від’їхати, оскільки блокує виїзд. Однак після словесних образ той застосував проти них сльозогінний газ.

"Він назвав мене повією, на що чоловік вискочив з машини, — згадує дівчина. — І ми обоє з чоловіком отримали балончиком".

Поліція розслідує напад

Пасажири таксі були в паніці. Вони вискочили з машини, таксист-поляк ледь не переїжджає одного з них, намагаючись від'їхати. Пасажири сідають у машину і всі тікають з місця події.

На місце викликали поліцію. Прибулі співробітники списали дані учасників інциденту, "запитали, як виглядала історія". "Списали дані свідка, який прибіг зверху, але дуже неохоче", - додає Анастасія.

  • Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення недоторканності людини з мотивів національної приналежності. Санкція статті передбачає покарання до трьох років ув’язнення.

ксенофобія (51) напад (1237) Польща (9308) українці (2733) Варшава (194) сльозогінний газ (21)
Топ коментарі
Навіщо там так страждати, повертайтесь в Україну.
18.02.2026 18:51 Відповісти
У мене одне питання, чому український бугай на українській машині стдить за кордоном, коли його країна захлинається кров'ю?
18.02.2026 18:53 Відповісти
виїжджати треба з Польщі. Знаю, як німці відносяться до поляків.
18.02.2026 19:03 Відповісти
тебе, йовбодоба спитати забули:
"У Києві таксиста оштрафували на 3,4 тис. грн за відмову обслуговувати пасажирок українською Джерело: https://censor.net/ua/n3466496"
"Таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою в Харкові: омбудсменка відреагувала Джерело: https://censor.net/ua/n3572322"
"Ударив співачку Тоню Матвієнко у Києві: таксисту сервісу Bolt повідомлено про підозру. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3561353"
18.02.2026 20:49 Відповісти
Ти звідкіля виповзло, довбонуте? Залізь туди де сидів.
19.02.2026 12:58 Відповісти
Власне, судити по таксистах про поляків - це як по наших таксистах судити про Україну
18.02.2026 23:13 Відповісти
Тут що, парад розумово відсталих, ви про сарказм щось чули? Куди котиться світ, скрізь кретини...
19.02.2026 13:01 Відповісти
А де ваш брат, чоловік, син? Якщо ви виправдовуєте дії польського кацапа?
18.02.2026 19:10 Відповісти
ты за собой смотри лучше, не суди и не судима будешь
18.02.2026 19:16 Відповісти
Не знаю. Певно живе, дбає про свою сімʼю. А шо?
18.02.2026 23:14 Відповісти
Мразота у будь-якій країні буває.
Отримає по повній.
18.02.2026 18:58 Відповісти
пшек-підар, зрозуміло, але чому українець звертається до своєїдружини кацапською? Пшек подумаі, що це кацапи і розпилив газ
18.02.2026 19:01 Відповісти
І кацапам сказав їхати в Україну ? Чого не в росію тоді ?
18.02.2026 19:13 Відповісти
Подумав що це кацап.та сказав-їхати до України? "Дядько,ти дурень?"
18.02.2026 19:15 Відповісти
Пшеки самые упоротые в Европе. Даже прокацапские болгары и сербы адекватнее на много. Да и венгры тоже. Не смотря на Орбана.
18.02.2026 19:29 Відповісти
Перестань нести нісенітниці! Мої родичи мешкають там вже багато років - сусіди вітаються, обіймаються при зустрічі, дитину запрошують до своїх дітей погуляти, у школі відносяться краще чим до своїх...
Просто треба бути людиною !
А неадекватні є всюди....
18.02.2026 19:39 Відповісти
і зерно ссипали інопланетяне. І копати могили також вони сюди з неба спустилися
19.02.2026 01:47 Відповісти
Як довго ви живете у Польщі, щоби таке стверджувати?
18.02.2026 23:11 Відповісти
Боже збав там жити. Як мені треба поїхати кудись, я маршурути день вивчаю, щоб тільки мимо подляків.
19.02.2026 01:48 Відповісти
Я б не змогла жити у Польщі. Вони нас вважають за людей другого ґатунку, і ненавидять нас.
18.02.2026 20:15 Відповісти
Не розводь галіматьї, вологодський
18.02.2026 20:18 Відповісти
Лапотниця, вчи мову! Твоя кацапсяча «халіматья» - це кацапізм. Українською це слово - нісенітниця!!!
18.02.2026 21:02 Відповісти
Від цього ти вже перемістився у кострому?
18.02.2026 22:49 Відповісти
Истома Натальина, іді за рускім карабльом
19.02.2026 09:49 Відповісти
Намагання дискредитувати людину на підставі «неправильності мови» то такий-собі аргумент. Але він не відміняє основного факту: хтось тут звиздить про Польщу не знаючи нічого про країну
18.02.2026 23:10 Відповісти
Яку ще людину? Це троль-провокатор, відомий своїми висєрами. Воно ніколи не обговорює новини, воно чіпляється до дописувачів. Тут таких багато, тому на них просто не треба звертати увагу, або посилати за рускім карабльом. Що я зараз із задоволенням і зроблю з Истомой Натальиной.
19.02.2026 09:48 Відповісти
Розкажи. Я послухаю))))
18.02.2026 23:08 Відповісти
Краще ти розкажи, як там наші на ляхів ішачать, замість того, щоб Україну захищати.
19.02.2026 09:51 Відповісти
Повна наташкіна хуцня!!
Чого нема початку подій???
Що передувало, що водій спокійно дивився, а потім з матом почав розпиляти гази?
Чи наташка агресивна чи її Алень притащів туди??
Звісно поляки ніколи не вели себе як брати, та все ж зараз не час для срачів..
Короче неясно ХТО більший бидляк у цьому відео??
Якщо вирізали початок то треба банити за хайпопердство
18.02.2026 22:08 Відповісти
Ну вот і я про це. Наша явно биканула. Але ж приплести так хочеться 119-ту статтю кк п
18.02.2026 23:07 Відповісти
В булочную наши украинцы не ехають на таксо - по всяким Польшам, бо диток бережуть от вийны в Украини у Польши !!!
18.02.2026 22:13 Відповісти
Щось тут не сходиться: «живуть 10 років в Польщі» та «побачив номера на українській реєстраціі». Хто був у Польщі, той знає про шо я. Такшо історія сходу показова. Ну і давайте не будем обобщать: візьміть типового таксиста у Києві або Львові. Все. Такшо, вмя Україна такі як вони? Нє. Але ж є ідіоти, які роздувають з мухи слона
18.02.2026 23:06 Відповісти
 
 