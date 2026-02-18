УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини Ексгумація жертв Волинської трагедії Ексгумація польських військових на Львівщині
994 7

Україна дозволила Польщі пошукові роботи в районі Гути Пеняцької на Львівщині

Україна надала Польщі дозвіл на пошукові роботи в Гуті Пеняцькій

Міністерство культури України надало дозвіл на проведення пошукових робіт у районі колишнього села Гута Пеняцька - нині в межах сіл Жарків і Голубиця Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роботи виконуватиме спільна українсько-польська експедиція

Рішення ухвалене після розгляду заяви, що надійшла 16 лютого 2026 року.

Роботи стосуються пошуку та локалізації місць поховань жителів села, які загинули під час Другої світової війни.

"Рішення ґрунтується на домовленостях Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Вони зафіксовані у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році, а також підтверджені під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ексгумовані у Львові останки польських солдатів перепоховають у Мостиськах

Пошукові роботи виконуватиме спільна українсько-польська експедиція. Фахівці намагатимуться встановити точне місце поховання. У разі виявлення останків роботи продовжаться у форматі ексгумації з подальшим перепохованням.

У Мінкульті додали, що у 2026 році Україна та Польща також планують інші дослідження на території обох держав.

Читайте також: Україна і Польща узгодили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік

Автор: 

Міністерство культури (769) Польща (9290) ексгумація (171)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дозвольте полякам пошуки біля Гути на Сумщині 2 км від кацапстана☹️
показати весь коментар
18.02.2026 18:58 Відповісти
На Харківщині є місце розстрілів і плховань польських військових ... але , чомусь , полякам це не цікаво
показати весь коментар
18.02.2026 19:32 Відповісти
Та ну нафік! А раптом прилетить! Це Вам не "курва" кричати на українців!
показати весь коментар
18.02.2026 20:27 Відповісти
Так і потрібно вирішувати сусідські питання... Мирно і без каменів в город...
показати весь коментар
18.02.2026 19:01 Відповісти
Так, треба втигнути накопати 2 млн. кресняків, вбитих бандерою.
Неандертальці і трипільці теж рахуються за пОляків.
показати весь коментар
18.02.2026 19:16 Відповісти
Трагічні події у Гурті Пеняцькій до Волинської трагедії взагалі відношення не мають, як і до УПА, там провокаторами були червоні партизани( як і на Волині), а карателями були німецькі формування
показати весь коментар
18.02.2026 19:46 Відповісти
 
 