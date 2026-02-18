Україна дозволила Польщі пошукові роботи в районі Гути Пеняцької на Львівщині
Міністерство культури України надало дозвіл на проведення пошукових робіт у районі колишнього села Гута Пеняцька - нині в межах сіл Жарків і Голубиця Львівської області.
Про це повідомляє пресслужба Мінкульту, інформує Цензор.НЕТ.
Роботи виконуватиме спільна українсько-польська експедиція
Рішення ухвалене після розгляду заяви, що надійшла 16 лютого 2026 року.
Роботи стосуються пошуку та локалізації місць поховань жителів села, які загинули під час Другої світової війни.
"Рішення ґрунтується на домовленостях Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті. Вони зафіксовані у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році, а також підтверджені під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві", - сказано в повідомленні.
Пошукові роботи виконуватиме спільна українсько-польська експедиція. Фахівці намагатимуться встановити точне місце поховання. У разі виявлення останків роботи продовжаться у форматі ексгумації з подальшим перепохованням.
У Мінкульті додали, що у 2026 році Україна та Польща також планують інші дослідження на території обох держав.
