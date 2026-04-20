На місці знищених сіл Волині розпочали пошук поховань жертв трагедії 1943 року

На території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині проведуть пошукові роботи для виявлення поховань жертв подій серпня 1943 року. До експедиції долучаться українські та польські фахівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства культури України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де і скільки триватимуть пошуки

"20 квітня 2026 року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської територіальної громади Ковельського району Волинської області) будуть проводитися пошукові дослідження з метою виявлення останків мешканців села, які трагічно загинули у серпні 1943 року. Роботи триватимуть до 1 травня 2026 року", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У селі Угли на Рівненщині не виявили масового поховання жертв Волинської трагедії

Метою експедиції є локалізація місця поховання. Якщо в ході проведення будуть виявлені захоронення – це стане підставою для проведення наступних етапів робіт: ексгумації, ідентифікації останків та їх гідного перепоховання.

Дозвіл для польської сторони на проведення пошукових робіт в 2025 році було надано Міністерством культури України ТОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності".

Участь у експедиції візьмуть також польські фахівці – співробітники Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Роботи будуть супроводжуватися відповідними безпековими заходами, а також фаховим наглядом з боку українських науковців.

Читайте також: Україна дозволила Польщі пошукові роботи в районі Гути Пеняцької на Львівщині

"Трагічні сторінки спільної історії обох народів ХХ століття залишаються чутливими для поляків та українців. Водночас послідовний і відповідальний діалог у цих питаннях є запорукою гідного вшанування пам’яті жертв", – зазначив заступник Міністра культури України Іван Вербицький.

Чому саме тут відбуваються пошуки жертв

Нагадаємо, що наприкінці серпня 1943 року (в ніч з 28 на 29 серпня, за іншими даними – 30 серпня) Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, переважна частина мешканців сіл трагічно загинула, а самі села були спалені.

Також читайте: Врегулювання ексгумацій жертв Волинської трагедії позбавить Росію аргументів проти України і Польщі, - Навроцький

Раніше повідомлялося, що Україна і Польща узгодили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік.