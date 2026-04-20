На месте уничтоженных сел Волыни начали поиск захоронений жертв трагедии 1943 года
На территории бывших сел Островки и Воля Островецкая на Волыни будут проведены поисковые работы по обнаружению захоронений жертв событий августа 1943 года. К экспедиции присоединятся украинские и польские специалисты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.
Где и как долго будут продолжаться поиски
"20 апреля 2026 года на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая (ныне в пределах Ровенской сельской территориальной громады Ковельского района Волынской области) будут проводиться поисковые исследования с целью обнаружения останков жителей села, трагически погибших в августе 1943 года. Работы продлятся до 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Целью экспедиции является локализация места захоронения. Если в ходе проведения будут обнаружены захоронения – это станет основанием для проведения следующих этапов работ: эксгумации, идентификации останков и их достойного перезахоронения.
Разрешение для польской стороны на проведение поисковых работ в 2025 году было предоставлено Министерством культуры Украины ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности".
В экспедиции также примут участие польские специалисты – сотрудники Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.
Работы будут сопровождаться соответствующими мерами безопасности, а также профессиональным надзором со стороны украинских ученых.
"Трагические страницы общей истории обоих народов ХХ века остаются чувствительными для поляков и украинцев. В то же время последовательный и ответственный диалог по этим вопросам является залогом достойного почтения памяти жертв", – отметил заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий.
Почему именно здесь ведутся поиски жертв
Напомним, что в конце августа 1943 года (в ночь с 28 на 29 августа, по другим данным – 30 августа) Островки и Воля Островецкая подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, подавляющая часть жителей сел трагически погибла, а сами села были сожжены.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша согласовали планы поисково-экгумационных работ на 2026 год.
Мені попадалась інфа, що жодного поховання ними ще не знайдено...