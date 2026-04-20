На месте уничтоженных сел Волыни начали поиск захоронений жертв трагедии 1943 года

На территории бывших сел Островки и Воля Островецкая на Волыни будут проведены поисковые работы по обнаружению захоронений жертв событий августа 1943 года. К экспедиции присоединятся украинские и польские специалисты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где и как долго будут продолжаться поиски

"20 апреля 2026 года на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая (ныне в пределах Ровенской сельской территориальной громады Ковельского района Волынской области) будут проводиться поисковые исследования с целью обнаружения останков жителей села, трагически погибших в августе 1943 года. Работы продлятся до 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В селе Углы в Ровенской области не обнаружили массовое захоронение жертв Волынской трагедии

Целью экспедиции является локализация места захоронения. Если в ходе проведения будут обнаружены захоронения – это станет основанием для проведения следующих этапов работ: эксгумации, идентификации останков и их достойного перезахоронения.

Разрешение для польской стороны на проведение поисковых работ в 2025 году было предоставлено Министерством культуры Украины ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности".

В экспедиции также примут участие польские специалисты – сотрудники Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

Работы будут сопровождаться соответствующими мерами безопасности, а также профессиональным надзором со стороны украинских ученых.

Читайте также: Украина разрешила Польше поисковые работы в районе Гуты Пеняцкой на Львовщине

"Трагические страницы общей истории обоих народов ХХ века остаются чувствительными для поляков и украинцев. В то же время последовательный и ответственный диалог по этим вопросам является залогом достойного почтения памяти жертв", – отметил заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий.

Почему именно здесь ведутся поиски жертв

Напомним, что в конце августа 1943 года (в ночь с 28 на 29 августа, по другим данным – 30 августа) Островки и Воля Островецкая подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, подавляющая часть жителей сел трагически погибла, а сами села были сожжены.

Читайте также: Урегулирование вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии лишит Россию аргументов против Украины и Польши, – Навроцкий

Ранее сообщалось, что Украина и Польша согласовали планы поисково-экгумационных работ на 2026 год.