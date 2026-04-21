Новости Фото Эксгумация жертв Волынской трагедии
Польша заявила, что обнаружила неизвестную до сих пор братскую могилу во время поисковых работ на Волыни. ФОТО

В ходе поисковых работ в бывших селах Островки и Воля Островецкая в Волынской области обнаружили неизвестную до сих пор братскую могилу. Утверждается, что это останки жертв Волынской трагедии.

Об этом заявил польский Институт национальной памяти, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Накануне украинский Институт национальной памяти сообщал, что с 20 апреля по 1 мая на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая будут проводиться поисковые исследования с целью обнаружения останков жителей села, погибших в августе 1943 года.

"На территории бывшего хозяйства Стражица в Воле Островецкой, в месте, где украинские националисты в августе 1943 года совершили массовое убийство поляков, была обнаружена неизвестная до сих пор братская могила. Она расположена в нескольких десятках метров от мемориала, где в 1992 году были проведены эксгумационные работы", — сообщает ИНП.

"Предварительный этап раскопок не позволяет на данный момент оценить точные размеры могилы, но это, несомненно, массовое захоронение", - добавили там.

Поисковые работы в бывших селах Островки и Воля Островецкая на Волыни
Фото: Instytut Pamięci Narodowej / X
Поисковые работы в бывших селах Островки и Воля Островецкая на Волыни
Фото: Институт национальной памяти / X
Поисковые работы в бывших селах Островки и Воля Островецкая на Волыни
Фото: Институт национальной памяти / X
Поисковые работы в бывших селах Островки и Воля Островецкая на Волыни
Фото: Институт национальной памяти / X

Почему именно здесь ведутся поиски жертв

  • В украинском Институте национальной памяти отметили, что в конце августа 1943 года (в ночь на 29 августа, по другим данным — 30 августа) Островки и Воля Островецкая подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, подавляющая часть жителей сел трагически погибла, а сами села были сожжены.

+24
Українці, яких вбили поляки ?
21.04.2026 19:14 Ответить
+23
Некрофіли розважаються.
21.04.2026 19:12 Ответить
+23
Так би поляки переймалися жертвами пацифікації на Галичині , тоді б цей коментар виглядав якось інакше , а так - автор правий на всі 100% , бо коли поляки шукають пилинку в українських очах , не звертаючи уваги на колоду у власних , то вони не просто некрофіли , а некрофіли-ідіоти .
21.04.2026 20:13 Ответить
Некрофіли розважаються.
21.04.2026 19:12 Ответить
Ну дуже розумний коментар..
21.04.2026 19:45 Ответить
Апрель девятнадцатого года. 73% кретинов избирают паяцев. Февраль 22 года. Орда, воодушевлённая беспомощностью паяцев, нападает на Украину. Апрель 26 года. Поляки которые убивали украинцев-теперь в виде жертв польского холокоста. Вваливается на Украину, проводит раскопки, роют где им хочется. Результат-Украина будет виновной в геноциде поляков. И будет платить, как немцы платили евреям. 73% кретинов- чисто поржали? Хуже не стало? Зато не Порошенко..
21.04.2026 20:11 Ответить
Навіщо скільки патетики? Не перемішуй грішне із праведним. До чого тут поляки до ввалювання орди?
Так, поляки вже 80 років звинувачують українців у розстрілах, з розкопками чи без. І українці точно також звинувачують поляків у таких же розстрілах. Далі що?
Є досвід Європи і досвід примирення німців і французів. Іншого шляху ніж примирення, яке і було започатковане за часів Ющенка все рівно немає..
Хоч з розкопками,хоч без
21.04.2026 20:21 Ответить
скажи, як поляки збираються примиритися з українцями перевертаючи могили, для того.щоб звинуватити українців???Чи хочуть душі і поляків і українців, яких вже на тому світі примирив на вічно Бог,ворушили память для звинувачення, а чи може їм позакладало. про що без голосу і слів волають до них душі з тоо світу- "дайте нам спокій"???
21.04.2026 20:55 Ответить
Забагато маніпуляцій! Громадяни Польщі вбивали громадян Польщі.
21.04.2026 21:54 Ответить
Це так, але поляки цього чути не хочуть ,звинувачуючи українців
21.04.2026 22:29 Ответить
Дійсно, це так і було
22.04.2026 00:30 Ответить
Много раз напоминал в коментах в апреле 19 г фразу давнюю со словом ,паяц,. ,Протухло царство где паяцы назваться королём хотят...., В. Шекспир. ,Король Лир, перевод Б. Пастернак. 1956г. Классика жанра.
21.04.2026 20:33 Ответить
Так би поляки переймалися жертвами пацифікації на Галичині , тоді б цей коментар виглядав якось інакше , а так - автор правий на всі 100% , бо коли поляки шукають пилинку в українських очах , не звертаючи уваги на колоду у власних , то вони не просто некрофіли , а некрофіли-ідіоти .
21.04.2026 20:13 Ответить
Так роблять усі. І поляки і євреї і українці. І німці із французами так робили. Тільки вде як 70 років живуть у мирі і порозумінні.
21.04.2026 20:15 Ответить
Знатно курнула .... що саме ? Де в Україні пацифікували поляків ? (( Ти перш аніж херню писати - розберися про що мова велася .
21.04.2026 20:21 Ответить
Вася, ще раз, насильство було на жаль з двох боків. Навіть більше. УПА воювали із УПА Боровця і між між собою. Армія крйова з аримією людовою, радянські партизани із усіма, як і німці із усіма. А ще прийшла червона армія.. %асильства з усіх боків вистачало..
21.04.2026 20:33 Ответить
Марфа , ще раз - поцікався що таке "пацифікація Галичини " та коли це відбувалося ... ти трішки зациклилася як кацапи на "біндєрі " ((
21.04.2026 20:36 Ответить
Та вона ,ї#анута. Не звертайте увагу. Лазить-кукурікає що попало. Чисто ідіотка.
21.04.2026 20:57 Ответить
Простіше - кацапська провокаторка .
21.04.2026 21:01 Ответить
Все шо відбувається на окупованих територіях на совісті окупанта . Ну а теперка надрукуйте де Україна окупувала територію етнічну Польщі в період 1919 1939 років ?
21.04.2026 22:25 Ответить
А вам там що, на костромщині політінформації про події 1919 року в Україні читають?
22.04.2026 00:43 Ответить
Не вгадали шановна - я там ніколи не був .
22.04.2026 00:53 Ответить
Так ти що з вологодчини? Ну ти дайошь...
22.04.2026 00:55 Ответить
Для тих хто не розуміє текст - я там ніколи не був .
22.04.2026 01:07 Ответить
Точно не для ідіоток типу тебе.
21.04.2026 20:58 Ответить
А що вони копають де схочуть і ні з ким не узгоджують ?
21.04.2026 19:14 Ответить
Все узгодили на рівні урядів, заспокойся
21.04.2026 19:30 Ответить
Українці, яких вбили поляки ?
21.04.2026 19:14 Ответить
Як не поляки то саліністи чи фашики.
21.04.2026 19:29 Ответить
в загонах "істрібків" НКВД 95% бійців були поляки, колишні вояки "Армії крайовоЇ"
21.04.2026 19:41 Ответить
не було вбитих українців - тільки поляки вбиті були.
21.04.2026 19:31 Ответить
це анекдот ?
21.04.2026 19:47 Ответить
майже
21.04.2026 20:05 Ответить
тоді цей анекдот не зовсім смішний (( Тебе кацапська пропаганда навіть за океаном дістала ......
21.04.2026 20:15 Ответить
тупідзе...
21.04.2026 20:20 Ответить
самокритично , хвалю ! Я б сказав навіть кардинальніше - ти ідіотідзе став , тупідзем ти народився !
21.04.2026 20:26 Ответить
дядік не шуміть!
21.04.2026 20:28 Ответить
тьотік , не нервуйтеся !
21.04.2026 20:33 Ответить
ну драстуй голохвостий!
21.04.2026 20:35 Ответить
ну привіт, обдристана.
21.04.2026 20:37 Ответить
до побачення.
21.04.2026 20:38 Ответить
і ти не кашляй !
21.04.2026 20:49 Ответить
з якого би хрена кашлянути - чи не з тебе?
21.04.2026 20:55 Ответить
Тому що ти самокритична(ий)
21.04.2026 21:00 Ответить
ий
21.04.2026 21:01 Ответить
встряла, псіна, в чюжий базар і скочє...
21.04.2026 21:05 Ответить
Не вий , псино , так простіше буде . Як обхезався , то не йорзай , не втрачай решти поваги твоїх 94 "читачів" (((
21.04.2026 21:11 Ответить
на тому і покінчемо.
21.04.2026 21:13 Ответить
Завершимо .
21.04.2026 21:14 Ответить
нулік - я тебе почув...
21.04.2026 21:15 Ответить
От і добре .
21.04.2026 21:16 Ответить
завшди до ваших послуг!
21.04.2026 21:20 Ответить
Дуейн Скеля пішов робити уроки...
21.04.2026 21:56 Ответить
Не суди по собі інших - несудимим будеш , телепню ! Якщо ти у старчому маразмі пішов робити уроки , то це твої проблеми , головне - не почни ходити під себе .......
22.04.2026 02:58 Ответить
вам більше не треба...
21.04.2026 20:37 Ответить
Де саме " тільки поляки були вбити"? Були вбиті всі і поляки і україці і євреї і німці..
Війнв із взаємною ненавісттю. Всі постраждали. В Європі вже давно настав час примирення. Дай Бог і у поляків із українцями настане.
21.04.2026 19:49 Ответить
нарешті розумна людина...
21.04.2026 20:16 Ответить
Так примирення потрібне але - але поляки мають визнають шо вони були окупантами у 1919 1939 роках . Не було би окупації і на Волині подібного би не було б ( на Буковині чогось нічого подібного не було ). А то більшість поляків рахують шо вони жертви а те шо вони стали хижаками після першої війни визнавати не хочуть .
21.04.2026 22:30 Ответить
З поляками не настане ніколи.В них дух вєлькопольського шовінізму од "можа і до можа "закладений з молоком матері.
22.04.2026 16:27 Ответить
Це твоя особиста думка..
22.04.2026 18:32 Ответить
Польшя риє - до діноізаврів копне - ні шо би окопи рити.
21.04.2026 19:18 Ответить
Так, циц!
А то нам ще й динозаврів пришиють...
21.04.2026 19:52 Ответить
вже пришили...
а такай i цицкай свою жінку..
21.04.2026 20:04 Ответить
Треба сказати що ми таємно перепоховали всіх на сході - таким чином буде вирішена проблема траншей
21.04.2026 19:20 Ответить
Яким чином ці «чорні археологи» встановили хочаб вік рештків, не кажучи про їх належність до певної національності?
21.04.2026 19:25 Ответить
Ну, чіпляться будуть лише за католицькі хрестики - вони мають іншу форму, ніж православні . Інших відмінностей виявить тяжко...
21.04.2026 19:33 Ответить
А знайшли хоч одного ? ((
21.04.2026 20:18 Ответить
Не знаю... Просто, прикидаю, знаючи релігієзнавство, історію та криміналістику... Як казав Конан Дойл, устами свого літературного героя, "Дедукція, сер..."
21.04.2026 20:30 Ответить
Тоді того хрестика можна і підкинути раптом що .
21.04.2026 20:32 Ответить
От у цьому й небезпека... Бо на ті розкопки поїхали, я так вважаю, переважно заангажовані люди... Можуть і подібне сотворить... Надіюся, в Інституті пам'яті вистачило розуму прикріпить до них спостерігачів...
А якщо глянуть з точки зору криміналістики, то оце розкопування повинно проводиться за правилами ексгумації, визначеної правилами... Там ціла методика існує, вироблена десятками років, подібної роботи.
21.04.2026 20:53 Ответить
братська могила - і де? Щось я не побачив купи рештків, якийсь один череп і усьо? Нарили, називається...
21.04.2026 19:25 Ответить
Один череп, який цілком можливо самі ж там і прикопали. Бо кому не хочеться освоювати дармові гроші?
21.04.2026 20:08 Ответить
Пшеки якби стоянку неандертальців розкопали, теж ******* б що то валинская різня.
21.04.2026 19:25 Ответить
Отак не хочеться щоб до Україі хоч євроцент з євродотацій ЄС Польщі перепав...скоро неандертальців будуть видавати за поляків,вбитих злою УПОЮ....
21.04.2026 19:30 Ответить
Судя по названию сел, могила - дело рук армии краевой.
21.04.2026 19:30 Ответить
Тоді взаємна різня була
21.04.2026 19:31 Ответить
а окрім Стверджується, є якісь докази того стверджування і чи не є та могила одним наслідків операції Вісла?
про це Польща нічого не каже, чи вже забула про те, як і про костьоли по всій території України?
21.04.2026 19:42 Ответить
Може то місцеві їм свинячих кісток накидали? А то риють-риють а толку нема. А так хоч шось знайшли і тутже заявили шо то убієнні націоналістами поляки...
21.04.2026 20:06 Ответить
Вона розташована за кільканадцять метрів від меморіалу, де у 1992 році було проведено ексгумаційні роботи", ????? В 1992 році ніякі ексгумаційні роботи в Острівки та Воля Островецькане проводили !!! Проводили аж У 2011 році археологічні та ексгумаційні роботи в цих селах проводила спільна польсько-українська група дослідників.
Інститут пам'яті підігрує полякам ??? Навіщо вони знову копають, там де вже копали ???
21.04.2026 20:35 Ответить
У 2011 році президентом був янукович , який виконував всі забаганки кремля . Питання - які докази , що знайдені 230 станків належать саме полякам , а не українцям ? Які докази , що вини були вбиті саме УПА ? На документи, записи комуняк можна не спиратися , бо вони завжди брехливі .
21.04.2026 20:50 Ответить
я вам скажу так... ті полякі які засмітили свій мозок московською ідеологією ,і не хочуть бачити шо Волинська трагедія була по всій Україні і для саміх українців ,тим більше шо це робили переодягнені нкведешникі , ці полякі люди москви , нам українцям чомусь кожна держава закидає все шо ім хочеться . А визнати такі самі вбивства та Голодомор , геноцид до українців ,ніхто не поспішає , бо всім треба наш Хліб та наша Земля ...
21.04.2026 20:52 Ответить
Если неизвестная могила, то как нашли? И сразу заявлять не проведя даже первичной экспертизы. А ведь проблема очень давняя. Тут надо с ДНК начинать и многое другое и совместное иследование. И только потом что либо сообщать. С привлечением спецов из других стран для полной информации.
21.04.2026 20:55 Ответить
А зараз всім згадати !! 20 січня 2010 року президент України Віктор Ющенко присвоїв звання Герой України (посмертно) лідеру ОУН Степану Бандері «за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву у боротьбі за незалежну Українську державу». Відзнаку вручили онукові Степана Бандери. Потім 70 процентів ідіЙотів вибрали президентом януковича , а він Указ про присвоєння Степану Бандері звання Героя України скасував на початку 2011 року. І в тому ж році 2011 запрошує поляків на дослідницькі розкопки в села Острівки та Воля Островецькане . А навіщо ? А все тому, щоб Україну не прийняли в ЕС , що б ми стали фашистами .
21.04.2026 20:59 Ответить
А як там десятки тисяч польських полонених офіцерів, розстріляних НКВД під Смоленськом і Харковом? А знищена уся польська еліта у збитому літаку Лєшика Качинського? Росіяни їх там дострілювали, бо чути були постріли на відіо. Росіян лячно в розстрілах поляків звинувачувати?
21.04.2026 21:08 Ответить
і шо тепер?
21.04.2026 21:30 Ответить
Люди совісні не поїхали б на розкопки могил тоді, коли в країні війна, горе, щоденні похорони, пошуки тіл рідних і близьких. Польські "дослідники" не можуть зрозуміти наш біль, бо самі не відчули, що таке війна, що таке жити в тривозі роками. Я не бажаю їм нікому біди, але так хочеться, щоб десь поблизу тих розкопок у полі гепнув який дрон. Щоб злякав до гикавки, до мокрих штанів.
показать весь комментарий
Сподіваюсь що український інститут нацпам'яті нарешті знайшов собі такого ж відбитого супротивника.
показать весь комментарий
Років через 80 росіяни будуть шукати скелети в Донецькій області і говорити що українці геноцид росіян робили і потім требувати в України покаятись та землі які начебто належать їм бо там "жило їх населення ".
Поляки такі самі окупанти як і росіяни і так само роблять геноцид Українського народу на території історичних українських земель.
21.04.2026 22:49 Ответить
Ой, не кипешуйте! Польскому институту нужен хайп для оправдания зарплаты - дело житейское!

"На терении рассвета господарства Стражица в Воли Островецкой, в городе украинские нацналисты в Серпне, 1943 г. закончили биологическое морду на Полакаче, одно место незнано дотыччас может быть получено. Знаю, что это означает, что в 1992 году появились метры и памятные места. przeprowadzono prace ekshumacyjne."
22.04.2026 11:16 Ответить
 
 