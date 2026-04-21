Польша заявила, что обнаружила неизвестную до сих пор братскую могилу во время поисковых работ на Волыни. ФОТО

В ходе поисковых работ в бывших селах Островки и Воля Островецкая в Волынской области обнаружили неизвестную до сих пор братскую могилу. Утверждается, что это останки жертв Волынской трагедии.

Об этом заявил польский Институт национальной памяти, передает Цензор.НЕТ.

Накануне украинский Институт национальной памяти сообщал, что с 20 апреля по 1 мая на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая будут проводиться поисковые исследования с целью обнаружения останков жителей села, погибших в августе 1943 года.

"На территории бывшего хозяйства Стражица в Воле Островецкой, в месте, где украинские националисты в августе 1943 года совершили массовое убийство поляков, была обнаружена неизвестная до сих пор братская могила. Она расположена в нескольких десятках метров от мемориала, где в 1992 году были проведены эксгумационные работы", — сообщает ИНП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На месте уничтоженных сел Волыни начали поиск захоронений жертв трагедии 1943 года

"Предварительный этап раскопок не позволяет на данный момент оценить точные размеры могилы, но это, несомненно, массовое захоронение", - добавили там.

Фото: Instytut Pamięci Narodowej / X

Фото: Институт национальной памяти / X

Фото: Институт национальной памяти / X

Фото: Институт национальной памяти / X

Почему именно здесь ведутся поиски жертв

В украинском Институте национальной памяти отметили, что в конце августа 1943 года (в ночь на 29 августа, по другим данным — 30 августа) Островки и Воля Островецкая подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, подавляющая часть жителей сел трагически погибла, а сами села были сожжены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В селе Углы в Ровенской области не обнаружили массового захоронения жертв Волынской трагедии