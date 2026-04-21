Польша заявила, что обнаружила неизвестную до сих пор братскую могилу во время поисковых работ на Волыни. ФОТО
В ходе поисковых работ в бывших селах Островки и Воля Островецкая в Волынской области обнаружили неизвестную до сих пор братскую могилу. Утверждается, что это останки жертв Волынской трагедии.
Об этом заявил польский Институт национальной памяти, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Накануне украинский Институт национальной памяти сообщал, что с 20 апреля по 1 мая на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая будут проводиться поисковые исследования с целью обнаружения останков жителей села, погибших в августе 1943 года.
"На территории бывшего хозяйства Стражица в Воле Островецкой, в месте, где украинские националисты в августе 1943 года совершили массовое убийство поляков, была обнаружена неизвестная до сих пор братская могила. Она расположена в нескольких десятках метров от мемориала, где в 1992 году были проведены эксгумационные работы", — сообщает ИНП.
"Предварительный этап раскопок не позволяет на данный момент оценить точные размеры могилы, но это, несомненно, массовое захоронение", - добавили там.
Почему именно здесь ведутся поиски жертв
- В украинском Институте национальной памяти отметили, что в конце августа 1943 года (в ночь на 29 августа, по другим данным — 30 августа) Островки и Воля Островецкая подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, подавляющая часть жителей сел трагически погибла, а сами села были сожжены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, поляки вже 80 років звинувачують українців у розстрілах, з розкопками чи без. І українці точно також звинувачують поляків у таких же розстрілах. Далі що?
Є досвід Європи і досвід примирення німців і французів. Іншого шляху ніж примирення, яке і було започатковане за часів Ющенка все рівно немає..
Війнв із взаємною ненавісттю. Всі постраждали. В Європі вже давно настав час примирення. Дай Бог і у поляків із українцями настане.
А якщо глянуть з точки зору криміналістики, то оце розкопування повинно проводиться за правилами ексгумації, визначеної правилами... Там ціла методика існує, вироблена десятками років, подібної роботи.
про це Польща нічого не каже, чи вже забула про те, як і про костьоли по всій території України?
Інститут пам'яті підігрує полякам ??? Навіщо вони знову копають, там де вже копали ???
Поляки такі самі окупанти як і росіяни і так само роблять геноцид Українського народу на території історичних українських земель.
"На терении рассвета господарства Стражица в Воли Островецкой, в городе украинские нацналисты в Серпне, 1943 г. закончили биологическое морду на Полакаче, одно место незнано дотыччас может быть получено. Знаю, что это означает, что в 1992 году появились метры и памятные места. przeprowadzono prace ekshumacyjne."