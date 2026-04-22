В случае нападения РФ на ЕС Польша должна удерживать Сувальский коридор и стать опорой НАТО, - военный. ФОТО
Польша считается ключевой опорой НАТО на восточном фланге в случае возможного нападения со стороны России. Варшава не только становится стратегическим тылом для стран Балтии, но и уже приступила к развертыванию войск с тяжелой техникой на территории Латвии.
Об этом LIGA.net рассказал польский военный аналитик Юлиуш Сабак, передает Цензор.НЕТ.
В случае российской агрессии против стран Балтии Польша не только будет оказывать военную поддержку Литве, Латвии и Эстонии, но и станет основным элементом системы НАТО, обеспечивающей эту поддержку.
Главной задачей Польши является удержание Сувальского коридора — 65-километрового участка, соединяющего Балтию с остальной частью Альянса. Его блокировка Россией и Беларусью означала бы изоляцию Литвы, Латвии и Эстонии.
Более 300 польских военных уже находятся в Латвии в рамках миссии НАТО eFP — вместе с танками и тяжелой техникой.
Ну, це вже занадто обов'язків і розрахунків на Польщу.
От заблокувати проїзд в Україну і звідти це «трактористи» «фермери» за годину організують, або.копатимуть землю під приводом пошуку.жерт Волинської трагедії хоч по всьому світу, а воювати, та ще тримати Сувальський коридор це з області казок