В случае нападения РФ на ЕС Польша должна удерживать Сувальский коридор и стать опорой НАТО, - военный. ФОТО

Польша считается ключевой опорой НАТО на восточном фланге в случае возможного нападения со стороны России. Варшава не только становится стратегическим тылом для стран Балтии, но и уже приступила к развертыванию войск с тяжелой техникой на территории Латвии.

Об этом LIGA.net рассказал польский военный аналитик Юлиуш Сабак, передает Цензор.НЕТ.

В случае российской агрессии против стран Балтии Польша не только будет оказывать военную поддержку Литве, Латвии и Эстонии, но и станет основным элементом системы НАТО, обеспечивающей эту поддержку.

Главной задачей Польши является удержание Сувальского коридора — 65-километрового участка, соединяющего Балтию с остальной частью Альянса. Его блокировка Россией и Беларусью означала бы изоляцию Литвы, Латвии и Эстонии.

Более 300 польских военных уже находятся в Латвии в рамках миссии НАТО eFP — вместе с танками и тяжелой техникой.

