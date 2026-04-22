3 671 29

В случае нападения РФ на ЕС Польша должна удерживать Сувальский коридор и стать опорой НАТО, - военный. ФОТО

Польша считается ключевой опорой НАТО на восточном фланге в случае возможного нападения со стороны России. Варшава не только становится стратегическим тылом для стран Балтии, но и уже приступила к развертыванию войск с тяжелой техникой на территории Латвии.

Об этом LIGA.net рассказал польский военный аналитик Юлиуш Сабак, передает Цензор.НЕТ.

В случае российской агрессии против стран Балтии Польша не только будет оказывать военную поддержку Литве, Латвии и Эстонии, но и станет основным элементом системы НАТО, обеспечивающей эту поддержку.

Главной задачей Польши является удержание Сувальского коридора — 65-километрового участка, соединяющего Балтию с остальной частью Альянса. Его блокировка Россией и Беларусью означала бы изоляцию Литвы, Латвии и Эстонии.

Более 300 польских военных уже находятся в Латвии в рамках миссии НАТО eFP — вместе с танками и тяжелой техникой. 

Уязвимые места в странах Балтии, которые может атаковать Россия

При нападі русні головне щоб г**но у штанах поляків не заважало їм рухатись.
22.04.2026 13:42 Ответить
Мені якось всерівно, мене більше цікавить корумповане тцк сп
22.04.2026 13:44 Ответить
Выйдут грозные хфермеры и кааааак обосруться.
22.04.2026 14:22 Ответить
При нападі русні головне щоб г**но у штанах поляків не заважало їм рухатись.
22.04.2026 13:42 Ответить
"При нападі русні головне щоб г**но у штанах поляків не заважало їм рухатись"

это да, надо учесть опыт американцев в иране
22.04.2026 14:03 Ответить
Поляки, на відміну від українців, 300 років расію не захищали та не абустраівалі.
22.04.2026 14:07 Ответить
"Поляки, на відміну від українців"

на всякий случай - мой коммент был американцу, котрый не видит, как г..но в штанах мешает американцам двигаться в иране, но про поляков писать оно же приятнее
22.04.2026 14:13 Ответить
Це щось міняє? нічого не міняє.
22.04.2026 14:25 Ответить
"Це щось міняє? нічого не міняє"

согласен, но я не про это, я про бревно в своем глазу
22.04.2026 14:32 Ответить
Повірте, Польща одна з небагатьох країн НАТО, яка може протистояти русні. Допомогли (й допомагають) вони нам дуже нефігово. Звичайно ж їм вигідна Україна яка існує й обороняється, адже поки ми боремось, вони можуть жити спокійно й готуватись до оборони. Але ж, ворог мого ворога - мій друг.
22.04.2026 14:11 Ответить
Можливо, але треба зауважити про наявність чи відсутність досвіду вести реальні військові дії, а не лайтові навчання по нато..
22.04.2026 15:40 Ответить
Мені якось всерівно, мене більше цікавить корумповане тцк сп
22.04.2026 13:44 Ответить
під наглядом самих хоробрих, реформованих мєнтов, першого набору 2014 року!
22.04.2026 13:47 Ответить
твій чоловік вже визначився як буде від того тецека оборонятись? план оборони склали?
22.04.2026 13:49 Ответить
Мого чоловіка немає, його вже похоронили
22.04.2026 14:06 Ответить
В точку. Такий коментар взагалі під кожною новиною актуальний.
22.04.2026 13:57 Ответить
символічно! така собі нова оборога нового сувальского вестерплатте. до першого вересня є ще трошки часу заранє обдумати, чи може бути задіяна тоді 5 стаття? доки рольніки будуть блокувати коридор, стримуючи парашників ((
22.04.2026 13:45 Ответить
Хоть би за село Гришине, в Україні, не забув потужний СРАТЬєх …..
22.04.2026 13:46 Ответить
300 військових, так, для двух взводів дронщиків і в труху
22.04.2026 13:55 Ответить
Выйдут грозные хфермеры и кааааак обосруться.
22.04.2026 14:22 Ответить
Ну цим кацапів не налякати, в лайні вони виросли)
22.04.2026 15:41 Ответить
200 км кордону Польши та 200 км Литви по Калінінградській обл, кажуть нам що Полякам і Литовцям треба виставити вздовж кордону не меньше ніж по 40-60 бригад, а це +/-200 000 війська.....
22.04.2026 14:30 Ответить
дивно, наче попередній план передбачав відступ за віслу і вже там "твердо стояти" 🤔
22.04.2026 14:59 Ответить
😂😂😂😂
22.04.2026 15:32 Ответить
Певно мають гарантії що Дональд Трамп відправить морських піхотинців до Польщі.
22.04.2026 15:48 Ответить
"Населення Калінінградської області станом на 2025 рік становить приблизно 1 032 904 особи. Це найбільш західний регіон Росії, оточений країнами ЄС (Польщею та Литвою), де близько 78% населення проживає в містах, а понад 45% всього населення області зосереджено в самому Калінінграді." Дешевше ніж воювати організувати референдум в Калінінграді. Навіть якщо купувати голос по 100 000 баксів це копійки в порівнянні з війною.
22.04.2026 15:07 Ответить
Хто бачив успішні воєнні дії поляків? Ніхто.колись українці віддали їм частину західної України, щоб вони допомогли у битві з орками, і шо? Пятками накивали, але західну Україну забрали , а потім ще й там знущалися над українцями, поки не сталось Волинської трагедії
22.04.2026 15:07 Ответить
Это вроде как следующие в очереди на роль стального дикообраз после нас?)
22.04.2026 15:27 Ответить
Наврядчи, це роль «заградотряда» за спинами прибалтів, що нікуди їм було відступати.
22.04.2026 15:30 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ну, це вже занадто обов'язків і розрахунків на Польщу.
От заблокувати проїзд в Україну і звідти це «трактористи» «фермери» за годину організують, або.копатимуть землю під приводом пошуку.жерт Волинської трагедії хоч по всьому світу, а воювати, та ще тримати Сувальський коридор це з області казок
22.04.2026 15:29 Ответить
Те що військові з країни ЄС не залучені до захисту Європи в Україні грає проти них, вони зовсім не мають практичного досвіду.Подивіться на близький схід-США поспіхом ставлять українські системи Sky Map, які зараз активно експлуатуються в Україні, на одній своїй авіабазі у Саудівській Аравії тільки після того, як вже втратили там рідкісної техніки на 1,3 мільярда доларів.Ось так..
22.04.2026 18:53 Ответить
зачем нападать на польшу когда есть беззащитные страны балтии?
24.04.2026 00:29 Ответить
 
 