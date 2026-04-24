Новости
2 496 35

США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО, - Reuters

США рассматривают вопрос о приостановлении членства Испании в НАТО

США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО и пересмотра позиции США относительно Фолклендских островов, чтобы "наказать" союзников за отказ помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Собеседник издания рассказал о внутреннем письме Пентагона, в котором выражено разочарование нежеланием или отказом некоторых союзников предоставить Соединенным Штатам права доступа, базирования и пролетов для войны в Иране.

В письме отмечается, что возможность временно приостановить членство Испании в НАТО будет иметь ограниченное, но значительное символическое влияние.

Один из вариантов в письме предлагает отстранить "сложных" союзников от важных и престижных постов в НАТО.

Что предшествовало

Топ комментарии
+12
Трамп вже безповоротньо їб@нувся!
24.04.2026 11:16 Ответить
+7
Весеннее обострение, не иначе и индуцированный бред от Трампа.
24.04.2026 11:11 Ответить
+6
Кажуть, що він від народження такий.
24.04.2026 11:17 Ответить
"можливість". Кловуни.
24.04.2026 11:10 Ответить
Трамп генерує чергові ідіотські ідеї. Відволікатись на Трампа це втрачати час. Ідіотська більшість глядачів тупих серіалів обрала ідіотську владу яка генерує ідіотські рішення.
24.04.2026 11:22 Ответить
Хабадські шептуни зятьок Кушнер і Віткофф поганого не порадять?
24.04.2026 11:30 Ответить
Руде одоробло чітко виконує інструкції *****.
Завдання номер 1 -розвалити NATO.
24.04.2026 11:30 Ответить
Іспанію нах з пляжу і Фолкленди в Бритів забрати - Трамп
24.04.2026 11:11 Ответить
Ой блін, всі іспанці сьогоні вечором почнуть плакати рівно о 7-й годині бо Трамп так захотів.
24.04.2026 11:14 Ответить
Давно пора Якщо вже пороти дурню, то порти по повній🥳
24.04.2026 11:15 Ответить
так, про це ще його мати казала.
24.04.2026 11:26 Ответить
Дивна річ, чомусь всі ******* є ********* виключно у бік кацапії. Може таким чином просто зручніше виконувати робочі завдання у ворожому середовищі?
24.04.2026 11:32 Ответить
Яке марення !
24.04.2026 11:18 Ответить
Дурень думкою багатіє
24.04.2026 11:45 Ответить
Після імпічменту Трамп проведе решту свого життя в судах, щоб не сісти. І не факт, що не сяде.
24.04.2026 11:23 Ответить
Якась схожість є у Трампа з ху...лом.Один з великої літери Ху..йо,другий гнида барижна рідкосна.яку ще треба пошукати.
24.04.2026 11:23 Ответить
на трампа від слова "острів" нападає ерекція.
24.04.2026 11:25 Ответить
Так никаких союзников не напасёшся.
24.04.2026 11:25 Ответить
Основная задача НАТО - обеспечение коллективной безопасности, свободы и территориальной целостности государств-членов политическими и военными средствами. Ключевые функции включают сдерживание угроз, оборону территории, предотвращение и урегулирование кризисов, а также сотрудничество в сфере безопасности. Испания как член НАТО действует согласно устава НАТО, ни на кого не нападает. В отличие от Испании США напало на Иран и хочет, чтобы другие члены НАТО на кого-то нападали. То есть США нарушили устав НАТО и должны быть исключены из состава НАТО
24.04.2026 11:25 Ответить
США варто було б розглядати можливість імпічменту поїхавшого розумом рудого чуба, який робить найбільше у світі для розвалювання НАТО. Навіть ***** переплюнув.
24.04.2026 11:26 Ответить
А яке відношення до нато має війна піндосів з іраном?
24.04.2026 11:30 Ответить
Цікаво, що це він за Фолкленди згадав? Я впевнений на сто відсотків, що він і зеленої гадки не має де вони знаходяться
24.04.2026 11:34 Ответить
А от Угорщина - зразковий член НАТО.
24.04.2026 11:34 Ответить
не маю ілюзій щодо Іспанії (з одного боку закупають зброю Україні, приймають біженців; з іншого - купують енергоносії з параші як не в себе).

але давайте чесно: мстивий рижий педофіл думав, що НАТО - це прислуга, що має відповідати на всі хотілки трампа "так точно, наш король". Не бачу ніякої проблеми, що Іспанія забанила повітряний простір для трампістів.
24.04.2026 11:39 Ответить
думаю тут ще справа в тому що США не можуть когось в односторонньому порядку виключити з нато. І якщо вони не хочуть бути в союзі з іспанією то можуть тільки самі вийти з нато
24.04.2026 11:46 Ответить
кремлівське пуйло у захваті від роботи агентів - краснова і буратіно
24.04.2026 11:41 Ответить
Угорщину та Словаччину не хочеш виключити з НАТО?
24.04.2026 11:42 Ответить
Трампонутий, ти даже зі своєю країною вирушати нічого не можеш, заспокой своїх тарганів у голові.
24.04.2026 11:42 Ответить
Іспанії нах то Нато не треба, хіба що тільки бабло туди завозить.
24.04.2026 11:47 Ответить
Таки розвалить цей підар те НАТО. Дибілоід *****
24.04.2026 11:48 Ответить
"США - життя під плінтусом"...
24.04.2026 11:52 Ответить
Рудий зараз нервово шукає цапів-відбувайлів. Це не я , це вони. У 2019 Мюллер шукав зв'язки Рудого Чубчика з )(уйлом. Рудий поставив свого корифана Генпрокурором. Той заблокував ряд доказів. А як з ним поступив Рудий. Прогнав, ще й звинуватив його -як він міг взагалі дозволити таку наругу над його світлим образом. Потім історія з Бонді - знову швиденько зняв і звинуватив, як вона могла допустити публікацію архіву Епштейна. Зараз перейшов на цілі країни. Його Шехерезада Дев'ять вже запустила обговорення ідейки - це все винне НАТО.
24.04.2026 12:01 Ответить
І прийняти РФ ? У Трамповій голові, напевно, викисає така "ідея"?

Дивна "компашка" у тому колгоспі НАТО... І навіть шантаж...
24.04.2026 12:03 Ответить
Американці, як ви докотились до такого посміховиська? Президент Америки - холуй кремля! Неймовірний сюр.
24.04.2026 12:15 Ответить
 
 