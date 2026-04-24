США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО, - Reuters
США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО и пересмотра позиции США относительно Фолклендских островов, чтобы "наказать" союзников за отказ помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана.
Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Собеседник издания рассказал о внутреннем письме Пентагона, в котором выражено разочарование нежеланием или отказом некоторых союзников предоставить Соединенным Штатам права доступа, базирования и пролетов для войны в Иране.
В письме отмечается, что возможность временно приостановить членство Испании в НАТО будет иметь ограниченное, но значительное символическое влияние.
Один из вариантов в письме предлагает отстранить "сложных" союзников от важных и престижных постов в НАТО.
Что предшествовало
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
- СМИ сообщали, что у Трампа составляют список "послушных и непослушных" стран НАТО.
Завдання номер 1 -розвалити NATO.
але давайте чесно: мстивий рижий педофіл думав, що НАТО - це прислуга, що має відповідати на всі хотілки трампа "так точно, наш король". Не бачу ніякої проблеми, що Іспанія забанила повітряний простір для трампістів.
І прийняти РФ ? У Трамповій голові, напевно, викисає така "ідея"?
Дивна "компашка" у тому колгоспі НАТО... І навіть шантаж...