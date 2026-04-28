У Нікополі перед судом постане мачуха, яка до смерті забила дитину

У Дніпропетровській області завершили досудове розслідування у справі про жорстоке поводження з дитиною, що призвело до трагедії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора. Обвинувальний акт щодо жінки вже скеровано до суду.

За даними слідства, мешканка Нікополя систематично знущалася над 10-річною падчеркою. Отримані дитиною травми врешті стали причиною її смерті. Подія викликала значний резонанс через жорстокість та тривалість насильства.

Також читайте: Україна наполягала на екстрадиції археолога Бутягіна для притягнення його до відповідальності, - Офіс Генпрокурора

Обставини трагедії та висновки експертів

Інцидент стався 19 лютого. Дівчинку у тяжкому стані доставили до лікарні без свідомості. Медики зафіксували черепно-мозкову травму, внутрішньочерепну гематому та мозкову кому. Незважаючи на зусилля лікарів, дитина померла через кілька годин.

Обвинувачена стверджувала, що завдала лише одного удару. Проте результати судово-медичної експертизи спростували ці слова. Фахівці встановили, що дитину били неодноразово протягом кількох днів. Крім того, раніше вона зазнала переломів ребер і ушкоджень внутрішніх органів.

Слідство дійшло висновку, що йдеться про систематичне катування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть екскерівника "Львівгазу": його обвинувачують у схемі із завищенням тарифів

Кваліфікація злочину та позиція прокуратури

Дії жінки кваліфіковано одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, а також катування. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави.

Батько дитини, за його словами, не знав про насильство, оскільки більшість часу перебував на роботі. Після трагедії інших дітей із сім’ї вилучили соціальні служби.

"Захист прав дітей є одним із моїх особистих пріоритетів. Ми бачимо факти, які складно прийняти як реальність. Але говоритимемо про них відкрито. Бо кожен дорослий має розуміти: насильство над дітьми є неприпустимим. Покарання буде максимальним", – наголосив генеральний прокурор.

Раніше ми писали, що у Львові в одному з парків 28 квітня виявили тіло немовляти, яке лежало у сумці та було загорнуте в ковдру.

Також читайте: Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої недоторканості дітей, - Логачов