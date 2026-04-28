Судитимуть екскерівника "Львівгазу": його обвинувачують у схемі із завищенням тарифів

До суду скерували справу щодо одного з колишніх членів правління АТ "Львівгаз", якого обвинувачують у схемі із завищенням тарифів на розподіл газу.

У Офісі генпрокурора кажуть, що це дозволило безпідставно включити до платіжок майже 3,7 мільйона гривень, інформує Цензор.НЕТ.



Схема полягала у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних розрахунків обсягів нормативних втрат газу. Це показник, який враховується під час формування тарифу: чим більші втрати - тим вища ціна для споживача.

В офіційні розрахунки вносили неправдиві дані. Зокрема, завищили кількість зношених газопроводів і обладнання, які нібито експлуатуються понад 25 років. Саме такі об’єкти дають більші "нормативні втрати".

Еккерівнику інкримінували заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

