Ректор КНУ Бугров програв апеляцію у справі про недостовірне декларування

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення щодо ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, його раніше визнали винним у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з недостовірним декларуванням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на представників самоврядування у телеграм-каналі ЛазОрленко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наразі сторона захисту бачила лише вступну частину рішення – апеляційну скаргу відхилено, підтвердив Бугров у коментарі "УП. Життя".

"Наступний крок — дострокове припинення виконання повноважень ректора. Або пан Бугров все ж стримає слово — і піде достроково, або Міністерство освіти і науки України розірве з ним контракт, базуючись на цьому рішенні", - висловили сподівання у студентському самоврядуванні.

Сам ректор поки що утримується від детальних коментарів. Повний текст судового рішення мають опублікувати протягом 10 днів.

Юридичну площину будемо розглядати після [оприлюднення] повного рішення, а далі – життя триває. Я викладач, буду викладати студентам, вести дослідження і так далі", – сказав він.

Реакція студентів

У Студпарламенті КНУ рішення суду назвали "перемогою".

"Я щиро вітаю кожного та кожну, хто боровся, і хто вірив, і хто сподівався на це рішення останні 5 років – ще після першого скандалу за його участі", – написали представники самоврядування у телеграм-каналі ЛазОрленко.

В.о. голови Cтудпарламенту Іван Лазоренко заявив, що це важливий крок для університетської спільноти.

"Це велика перемога для студентства і всього Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І особливо для всіх, хто постраждав від його дій, для всіх, хто виходив на акцію протесту.

Далі ми чекаємо на дострокове розірвання контракту за рішенням Міністерства освіти і науки України та призначення в.о. ректора", – додав він.

Що передувало

Нагадаємо, Володимир Бугров оскаржував рішення Шевченківського районного суду Києва, який раніше визнав його винним у поданні недостовірних відомостей у декларації.

Перевірка, проведена Національним агентством з питань запобігання корупції у грудні 2025 року, виявила неточності в декларації ректора на суму близько 900 тисяч гривень.

У лютому 2026 року суд першої інстанції встановив, що Бугров не задекларував автомобіль Volkswagen Golf 2015 року випуску, яким користувався на постійній основі. Його визнали винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та оштрафували на 17 тисяч гривень.

Сам Бугров заперечував звинувачення та наполягав, що це спроба не допустити його до участі у виборах.

2 березня 2026 року у МОН оголосили конкурс на посаду ректора КНУ. Вибори заплановані на 27 травня 2026 року.