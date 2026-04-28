Ректор КНУ Бугров програв апеляцію у справі про недостовірне декларування
Київський апеляційний суд залишив у силі рішення щодо ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, його раніше визнали винним у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з недостовірним декларуванням.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на представників самоврядування у телеграм-каналі ЛазОрленко.
Наразі сторона захисту бачила лише вступну частину рішення – апеляційну скаргу відхилено, підтвердив Бугров у коментарі "УП. Життя".
"Наступний крок — дострокове припинення виконання повноважень ректора. Або пан Бугров все ж стримає слово — і піде достроково, або Міністерство освіти і науки України розірве з ним контракт, базуючись на цьому рішенні", - висловили сподівання у студентському самоврядуванні.
Сам ректор поки що утримується від детальних коментарів. Повний текст судового рішення мають опублікувати протягом 10 днів.
Юридичну площину будемо розглядати після [оприлюднення] повного рішення, а далі – життя триває. Я викладач, буду викладати студентам, вести дослідження і так далі", – сказав він.
Реакція студентів
У Студпарламенті КНУ рішення суду назвали "перемогою".
"Я щиро вітаю кожного та кожну, хто боровся, і хто вірив, і хто сподівався на це рішення останні 5 років – ще після першого скандалу за його участі", – написали представники самоврядування у телеграм-каналі ЛазОрленко.
В.о. голови Cтудпарламенту Іван Лазоренко заявив, що це важливий крок для університетської спільноти.
"Це велика перемога для студентства і всього Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І особливо для всіх, хто постраждав від його дій, для всіх, хто виходив на акцію протесту.
Далі ми чекаємо на дострокове розірвання контракту за рішенням Міністерства освіти і науки України та призначення в.о. ректора", – додав він.
Що передувало
Нагадаємо, Володимир Бугров оскаржував рішення Шевченківського районного суду Києва, який раніше визнав його винним у поданні недостовірних відомостей у декларації.
Перевірка, проведена Національним агентством з питань запобігання корупції у грудні 2025 року, виявила неточності в декларації ректора на суму близько 900 тисяч гривень.
У лютому 2026 року суд першої інстанції встановив, що Бугров не задекларував автомобіль Volkswagen Golf 2015 року випуску, яким користувався на постійній основі. Його визнали винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та оштрафували на 17 тисяч гривень.
Сам Бугров заперечував звинувачення та наполягав, що це спроба не допустити його до участі у виборах.
2 березня 2026 року у МОН оголосили конкурс на посаду ректора КНУ. Вибори заплановані на 27 травня 2026 року.
