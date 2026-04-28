Ректор КНУ Бугров проиграл апелляцию по делу о недостоверном декларировании
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение в отношении ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова, которого ранее признали виновным по делу об административном правонарушении, связанном с недостоверным декларированием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителей самоуправления в Telegram-канале ЛазОрленко.
На данный момент сторона защиты видела только вступительную часть решения – апелляционная жалоба отклонена, подтвердил Бугров в комментарии "УП. Життя".
"Следующий шаг - досрочное прекращение исполнения полномочий ректора. Либо господин Бугров все же сдержит слово - и уйдет досрочно, либо Министерство образования и науки Украины расторгнет с ним контракт, основываясь на этом решении", - выразили надежду в студенческом самоуправлении.
Сам ректор пока воздерживается от подробных комментариев. Полный текст судебного решения должны опубликовать в течение 10 дней.
Юридическую сторону будем рассматривать после [обнародования] полного решения, а дальше – жизнь продолжается. Я преподаватель, буду преподавать студентам, вести исследования и так далее", – сказал он.
Реакция студентов
В Студпарламенте КНУ решение суда назвали "победой".
"Я искренне поздравляю каждого и каждую, кто боролся, кто верил и кто надеялся на это решение последние 5 лет – еще после первого скандала с его участием", – написали представители самоуправления в телеграм-канале ЛазОрленко.
И.о. председателя Студпарламента Иван Лазоренко заявил, что это важный шаг для университетского сообщества.
"Это большая победа для студенчества и всего Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. И особенно для всех, кто пострадал от его действий, для всех, кто выходил на акцию протеста.
Далее мы ждем досрочного расторжения контракта по решению Министерства образования и науки Украины и назначения и.о. ректора", – добавил он.
Что предшествовало
Напомним, Владимир Бугров обжаловал решение Шевченковского районного суда Киева, который ранее признал его виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларации.
Проверка, проведенная Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в декабре 2025 года, выявила неточности в декларации ректора на сумму около 900 тысяч гривен.
В феврале 2026 года суд первой инстанции установил, что Бугров не задекларировал автомобиль Volkswagen Golf 2015 года выпуска, которым пользовался на постоянной основе. Его признали виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Сам Бугров отрицал обвинения и настаивал, что это попытка не допустить его к участию в выборах.
2 марта 2026 года в МОН объявили конкурс на должность ректора КНУ. Выборы запланированы на 27 мая 2026 года.
