Ректор КНУ Бугров проиграл апелляцию по делу о недостоверном декларировании

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение в отношении ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова, которого ранее признали виновным по делу об административном правонарушении, связанном с недостоверным декларированием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителей самоуправления в Telegram-канале ЛазОрленко.

На данный момент сторона защиты видела только вступительную часть решения – апелляционная жалоба отклонена, подтвердил Бугров в комментарии "УП. Життя".

"Следующий шаг - досрочное прекращение исполнения полномочий ректора. Либо господин Бугров все же сдержит слово - и уйдет досрочно, либо Министерство образования и науки Украины расторгнет с ним контракт, основываясь на этом решении", - выразили надежду в студенческом самоуправлении.

Сам ректор пока воздерживается от подробных комментариев. Полный текст судебного решения должны опубликовать в течение 10 дней.

Юридическую сторону будем рассматривать после [обнародования] полного решения, а дальше – жизнь продолжается. Я преподаватель, буду преподавать студентам, вести исследования и так далее", – сказал он.

Реакция студентов

В Студпарламенте КНУ решение суда назвали "победой".

"Я искренне поздравляю каждого и каждую, кто боролся, кто верил и кто надеялся на это решение последние 5 лет – еще после первого скандала с его участием", – написали представители самоуправления в телеграм-канале ЛазОрленко.

И.о. председателя Студпарламента Иван Лазоренко заявил, что это важный шаг для университетского сообщества.

"Это большая победа для студенчества и всего Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. И особенно для всех, кто пострадал от его действий, для всех, кто выходил на акцию протеста.

Далее мы ждем досрочного расторжения контракта по решению Министерства образования и науки Украины и назначения и.о. ректора", – добавил он.

Что предшествовало

Напомним, Владимир Бугров обжаловал решение Шевченковского районного суда Киева, который ранее признал его виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларации.

Проверка, проведенная Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в декабре 2025 года, выявила неточности в декларации ректора на сумму около 900 тысяч гривен.

В феврале 2026 года суд первой инстанции установил, что Бугров не задекларировал автомобиль Volkswagen Golf 2015 года выпуска, которым пользовался на постоянной основе. Его признали виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Сам Бугров отрицал обвинения и настаивал, что это попытка не допустить его к участию в выборах.

2 марта 2026 года в МОН объявили конкурс на должность ректора КНУ. Выборы запланированы на 27 мая 2026 года.