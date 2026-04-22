РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9826 посетителей онлайн
Новости Фото Декларирование недостоверной информации
801 10

Незадекларированные активы на сумму более 13,8 млн грн: будут судить депутата Ужгородского горсовета, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В суд направлен обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета 8-го созыва, которого подозревают в сокрытии имущества на сумму свыше 13,8 млн грн и легализации незаконных доходов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Будет судим депутат Ужгородского горсовета

Недостоверные данные в декларации

Так, по данным следствия и результатам полной проверки декларации за 2022 год, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, установлено, что при подаче декларации за 2022 год депутат Ужгородского горсовета, избранный в 2020 году от ныне уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, умышленно не указал значительную часть своих активов и финансовых обязательств. О подозрении ему было сообщено в январе 2026 года.

О каких активах идет речь

В частности, в декларации отсутствует информация о недвижимости, которой пользовалась семья депутата. Речь идет о частном доме в Ужгороде площадью около 360 кв.м., а также о недвижимости в Киеве.

Будет судим депутат Ужгородского горсовета

Кроме того, он не задекларировал более 315 тысяч долларов наличными. По версии следствия, эти средства он передал третьему лицу под видом займа, пытаясь придать им легальное происхождение. Также "вне декларации" остались более 1,3 млн грн на банковских счетах, около 800 тысяч грн долгов и часть полученных доходов.

Установлено, что общая сумма недостоверно задекларированных активов составляет 13,8 млн грн, а еще 11,5 млн грн – это средства, которые, по материалам следствия, были легализованы.

Будет судим депутат Ужгородского горсовета

Имущество арестовано

Сообщается, что в рамках расследования депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 11,5 млн грн, который был внесен в тот же день.

Кроме того, арестовано имущество депутата и его жены. Речь идет о 2 квартирах в исторической части города, 5 земельных участках, корпоративных правах в бизнесе, элитных автомобилях, а также коллекции из 9 картин известных закарпатских художников. Сумма арестованных активов составляет около 69,4 млн грн.

Будет судим депутат Ужгородского горсовета

Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Будет судим депутат Ужгородского горсовета

Автор: 

декларация (1348) депутат (3335) Ужгород (433) Офис Генпрокурора (3046) Закарпатская область (2715) Ужгородский район (32)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
пшонка-стайл
показать весь комментарий
22.04.2026 15:45 Ответить
+4
Партію регіонів було створено 26 жовтня 1997 року під назвою «Партія регіонального відродження України» (ПРВУ), а її основними ініціаторами виступили представники донецького політичного середовища, зокрема Володимир Рибак (перший голова), Микола Азаров та Юхим Звягільський. У 2001 році партія змінила назву на «Партія регіонів» після об'єднання з іншими політичними силами. Ви цих мали на увазі?
22.04.2026 16:20
показать весь комментарий
22.04.2026 16:20 Ответить
+3
ОПЗЖ це брати "слуг", хіба можна їх судити? Вони беруть приклад зі свого Лідора.
показать весь комментарий
22.04.2026 15:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пшонка-стайл
показать весь комментарий
22.04.2026 15:45 Ответить
крісятнічать почав. так би його ніхто не чіпав.
показать весь комментарий
22.04.2026 15:51 Ответить
ОПЗЖ це брати "слуг", хіба можна їх судити? Вони беруть приклад зі свого Лідора.
22.04.2026 15:46
показать весь комментарий
22.04.2026 15:46 Ответить
про братів та батьків. Скажіть хто був був одним із співзасновників та співголів «Партії регіонів» у 2000-2001 роках.
22.04.2026 15:54
показать весь комментарий
22.04.2026 15:54 Ответить
Партію регіонів було створено 26 жовтня 1997 року під назвою «Партія регіонального відродження України» (ПРВУ), а її основними ініціаторами виступили представники донецького політичного середовища, зокрема Володимир Рибак (перший голова), Микола Азаров та Юхим Звягільський. У 2001 році партія змінила назву на «Партія регіонів» після об'єднання з іншими політичними силами. Ви цих мали на увазі?
показать весь комментарий
22.04.2026 16:20 Ответить
Не для того "тарасик" вилупився ,щоб такі імена знати...))
22.04.2026 16:51
показать весь комментарий
22.04.2026 16:51 Ответить
Мплодецт канешно але не очінь. 26 жовтня 1997 року під назвою «Партія регіонального відродження України» (ПРВУ). а от у 2000-2001: Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України»
У листопаді 2000 року п'ять партій (ПРВУ, Партія солідарності України, Партія праці, Всеукраїнська партія пенсіонерів та «За красиву Україну») об'єдналися в одну структуру. Одним із співголів цього об'єднання на короткий час став шенко.З березня 2001: «Партія регіонів» (ПР)
На позачерговому з'їзді 21 березня 2001 року назву було скорочено до звичної - «Партія регіонів». Тоді ж організацію очолив Микола Азаров.
показать весь комментарий
22.04.2026 18:09 Ответить
ВАКС НА ВАРТІ ЗЛОЧИНЦІВ.
йому немає чого.хвилюватись.
показать весь комментарий
22.04.2026 15:48 Ответить
Діло пшонки і янук овоща процвіта і як співав висоцький за ноги надо потрясті глядіш чево і звякнєт
22.04.2026 15:54
показать весь комментарий
22.04.2026 15:54 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 16:08 Ответить
 
 