Незадекларированные активы на сумму более 13,8 млн грн: будут судить депутата Ужгородского горсовета, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В суд направлен обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета 8-го созыва, которого подозревают в сокрытии имущества на сумму свыше 13,8 млн грн и легализации незаконных доходов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Недостоверные данные в декларации

Так, по данным следствия и результатам полной проверки декларации за 2022 год, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, установлено, что при подаче декларации за 2022 год депутат Ужгородского горсовета, избранный в 2020 году от ныне уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, умышленно не указал значительную часть своих активов и финансовых обязательств. О подозрении ему было сообщено в январе 2026 года.

О каких активах идет речь

В частности, в декларации отсутствует информация о недвижимости, которой пользовалась семья депутата. Речь идет о частном доме в Ужгороде площадью около 360 кв.м., а также о недвижимости в Киеве.

Кроме того, он не задекларировал более 315 тысяч долларов наличными. По версии следствия, эти средства он передал третьему лицу под видом займа, пытаясь придать им легальное происхождение. Также "вне декларации" остались более 1,3 млн грн на банковских счетах, около 800 тысяч грн долгов и часть полученных доходов.

Установлено, что общая сумма недостоверно задекларированных активов составляет 13,8 млн грн, а еще 11,5 млн грн – это средства, которые, по материалам следствия, были легализованы.

Имущество арестовано

Сообщается, что в рамках расследования депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 11,5 млн грн, который был внесен в тот же день.

Кроме того, арестовано имущество депутата и его жены. Речь идет о 2 квартирах в исторической части города, 5 земельных участках, корпоративных правах в бизнесе, элитных автомобилях, а также коллекции из 9 картин известных закарпатских художников. Сумма арестованных активов составляет около 69,4 млн грн.

Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).