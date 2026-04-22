Незадекларированные активы на сумму более 13,8 млн грн: будут судить депутата Ужгородского горсовета, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
В суд направлен обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета 8-го созыва, которого подозревают в сокрытии имущества на сумму свыше 13,8 млн грн и легализации незаконных доходов.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Недостоверные данные в декларации
Так, по данным следствия и результатам полной проверки декларации за 2022 год, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, установлено, что при подаче декларации за 2022 год депутат Ужгородского горсовета, избранный в 2020 году от ныне уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, умышленно не указал значительную часть своих активов и финансовых обязательств. О подозрении ему было сообщено в январе 2026 года.
О каких активах идет речь
В частности, в декларации отсутствует информация о недвижимости, которой пользовалась семья депутата. Речь идет о частном доме в Ужгороде площадью около 360 кв.м., а также о недвижимости в Киеве.
Кроме того, он не задекларировал более 315 тысяч долларов наличными. По версии следствия, эти средства он передал третьему лицу под видом займа, пытаясь придать им легальное происхождение. Также "вне декларации" остались более 1,3 млн грн на банковских счетах, около 800 тысяч грн долгов и часть полученных доходов.
Установлено, что общая сумма недостоверно задекларированных активов составляет 13,8 млн грн, а еще 11,5 млн грн – это средства, которые, по материалам следствия, были легализованы.
Имущество арестовано
Сообщается, что в рамках расследования депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 11,5 млн грн, который был внесен в тот же день.
Кроме того, арестовано имущество депутата и его жены. Речь идет о 2 квартирах в исторической части города, 5 земельных участках, корпоративных правах в бизнесе, элитных автомобилях, а также коллекции из 9 картин известных закарпатских художников. Сумма арестованных активов составляет около 69,4 млн грн.
Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).
У листопаді 2000 року п'ять партій (ПРВУ, Партія солідарності України, Партія праці, Всеукраїнська партія пенсіонерів та «За красиву Україну») об'єдналися в одну структуру. Одним із співголів цього об'єднання на короткий час став шенко.З березня 2001: «Партія регіонів» (ПР)
На позачерговому з'їзді 21 березня 2001 року назву було скорочено до звичної - «Партія регіонів». Тоді ж організацію очолив Микола Азаров.
йому немає чого.хвилюватись.
Зарплата члена правління Антона Разумного стала публічною в https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/d9d7161f-80cc-48df-a51a-cc868ed504b2/ декларації його дружини, яка працює в НБУ.
За 2025 рік він заробив 30,5 млн грн. У середньому це становить 2,54 млн грн (або близько $62 тис.) на місяць.
Цікаво, що за час повномасштабної війни офіційна зарплата посадовця зросла у 6 разів.
☝️ Разумний курує напрямок комплаєнсу та фінансового моніторингу. Саме його підрозділ приймає рішення про блокування рахунків клієнтів за підозрілі або нетипові операції.
PS: ми немаємо нічого проти, якщо людина працює у приватного бізнесу, але тут.... б.... державний банк 😡😡
Який % цікаво задоволених клієнтів ПриватБанку??
** ми маємо ставлення не до простих працівників структури, а його менеджменту
Kurwa, ну це реально пздц
@Ukrainian_timess